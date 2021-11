Conheça a trilha sonora de Um Lugar ao Sol, nova novela da Globo

Nesta segunda-feira, estreia a nova novela da Globo. Protagonizada por Cauã Reymond, Andreia Horta e Alinne Moraes, Um Lugar ao Sol tem em sua trilha sonora grandes nomes da música, como Baiana System, Gilberto Gil, Rita Lee, Emicida, entre outros, que vão embalar a história dos mocinhos e dos vilões.

Qual a música de abertura? – Trilha sonora Um Lugar ao Sol

A música de abertura de Um Lugar ao Sol é Sulamericano, escrita por Russo Passapusso, Roberto Barreto, Seko Bass e Manu Chao, e interpretada pela banda BaianaSystem, segundo Mauro Ferreira do G1. A faixa faz parte do terceiro álbum de estúdio do grupo e foi lançada em 2019.

O BaianaSystem está na estrada desde 2009. O maior hit da banda é Lucro (Descomprimido), single do primeiro álbum lançado em 2016, intitulado Duas Cidades.

Baby e Change, de Rita Lee – Trilha sonora Um Lugar ao Sol

Rita Lee está presente na trilha sonora de Um Lugar ao Sol com duas faixas: Baby e Change. A primeira faixa foi escrita por Caetano Veloso em 1968 e foi gravada pela cantora ainda como vocalista do grupo Os Mutantes.

Já Change é um faixa lançada recentemente, escrita pela cantora e por Roberto de Carvalho. Em 3 minutos, a artista traz um pop eletrônico que além de agitar as pistas de dança, também vai embalar a história dos personagens da novela da Globo.

A Ordem Natural das Coisas, de Emicida

A canção A Ordem Natural das Coisas, de Emicida, também está confirmada. A música foi lançada em 2019, em parceria com MC Tha. A faixa fez parte do documentário lançado pelo rapper na NetFlix, Amarelo – É Tudo Pra Ontem (2020).

Enquanto Houver Sol, dos Titãs – Trilha sonora Um Lugar ao Sol

Além das músicas atuais, Um Lugar ao Sol também vai trazer faixas já conhecidas pelo público mais velho. Enquanto Houver Sol, lançada em 2003 pela banda Titãs, um dos mais famosos grupos brasileiros, está confirmada na novela.

Tu me acostumbraste, de Caetano Veloso

Tu me acostumbraste foi escrita pelo compositor cubano em 1955 e regravada por Caetano Veloso, para o álbum Araçá azul, lançado pelo artista brasileiro em 1973. Essa será a versão que estará presente na trilha sonora da novela.

Sol de Maria, de Gilberto Gil

Sol de Maria leva o nome da primeira neta de Preta Gil e bisneta de Gilberto. O cantor homenageou a nova integrante da família na faixa lançada no álbum OK OK OK, em 2018.

Outras faixas da trilha sonora de Um Lugar ao Sol

Outras faixas estão confirmadas na novela que estreia hoje. São elas: A dança da solidão (1972), de Paulinho Viola; Explode coração (1978), interpretada por Zizi Possi; Compasso (2006) de Angela Ro Ro e Love love (2020) na voz do grupo Gilsons.

A trilha internacional também contará com sucessos. A cantora Bebel Gilberto estará presente na novela com uma regravação do clássico Creep, da banda britânica Radiohead.