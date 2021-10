Filho de Princesa Leopoldina viveu 4 décadas em manicômio

Um dos filhos da Princesa Leopoldina, Pedro Augusto, teve uma vida bem diferente de outros membros da corte. Apesar de ser o neto preferido de Dom Pedro II, ele passou boa parte de sua vida em um manicômio e chegou até a ser analisado por Sigmund Freud.

Quem era o Filho de Princesa Leopoldina?

Pedro Augusto (1871-1934) foi o filho primogênito de Leopoldina e Augusto. Ele tornou um homem culto, refinado e o neto favorito de seu avô. Apesar de ser filho de Dina, ele seria o herdeiro do trono, pois acreditava-se que Isabel era estéril, já que ela e o Conde D’Eu demoraram dez anos para conseguirem ter o primeiro filho. Porém, com o nascimento de Pedro de Alcântara (1875-1940), o filho de Dina perdeu o posto.

Pedro Augusto sofria com surtos psicóticos e paranoias, que foram agravados pela viagem de navio feita pela monarquia após a proclamação da República, que os forçou a ir para o exílio na França e no Império Austro-Húngaro. Em 1889, aos 27 anos, os surtos de Pedro Augusto se agravaram e ele foi internado em um manicômio. As informações são do Aventuras na História.

O príncipe passou o resto de sua vida no manicômio, e pouco antes de morrer, aos 68 anos, ele ainda planejava assumir o trono. Pedro Augusto passou 41 anos internado.

Luís Augusto e Leopoldina tiveram outros três filhos: Augusto Leopoldo (1867-1922), José Fernando (1869-1888) e Luís Gastão (1870-1942). A princesa sempre vinha ao Brasil quando as crianças estavam perto de nascer. Porém, no nascimento do último filho, ela decidiu ficar na Áustria, onde Gastão nasceu.

Com quem Leopoldina vai se casar na novela?

Nos Tempos do Imperador deve seguir o mesmo rumo da vida real. Isabel (Giulia Gayoso) já escolheu se casar com Gastão (Daniel Torres), e Leopoldina está apaixonada por Augusto (Gil Coelho).

Em um primeiro momento, ela foi rejeitada pelo príncipe Augusto, apesar dele também gostar dela – isso porque ele diz que sua família jamais aceitaria que ele se casasse com uma princesa que não é herdeira do trono.

Porém, Augusto decide se entregar à paixão. Em cenas previstas para irem ao ar em 1º de novembro, Leopoldina e Augusto vão se beijar, e Teresa (Letícia Sabatella) e Pedro comemoram a união. Mãe e filha vão agradecer o apoio de Luísa para que os dois pudessem ficar juntos. Mas, por meio de uma carta, a mãe de Augusto dirá que não autoriza o casamento dele com a filha mais nova de Pedro.