Cornélio volta com Dinorá no final da novela O Cravo e a Rosa?

Quem assiste a reprise de O Cravo e a Rosa nas tardes da Globo conferiu o aguardado momento em que Cornélio finalmente descobre as traições da esposa. Ele tomou uma atitude e expulsou Dinorá (Maria Padilha) e a família interesseira da moça de sua casa, o que obrigou a mulher esnobe a trabalhar camareira para poder sobreviver. Porém, o final do personagem de Ney Latorraca não é sozinho, então Cornélio volta com Dinorá? O ricaço decide impor regras para retomar o casamento.

Cornélio volta com Dinorá?

Para a surpresa de muitos, Cornélio volta com Dinorá no final da novela e tem um final feliz ao lado da megera interpretada por Maria Padilha. A volta do casal acontece no antepenúltimo capítulo de O Cravo e a Rosa, quando Cornélio vai até a pensão de Dalva para conversar com a ex-esposa.

Neste ponto da história, Dinorá havia pedido perdão ao ex-marido e implorou para que os dois retomassem o casamento. Porém, Cornélio não deu uma resposta de imediato e disse que pensaria no assunto. Um pouco depois, ele foi até a pensão para confessar e informar o que havia decidido.

Ele é recepcionado por Dinorá e a ex-sogra, Josefa (Eva Todor), que lhe faz muitos elogios forçados. “Você pensou naquele assunto?”, pergunta Dinorá. “Pensei, mas antes de dar a resposta definitiva, quero saber mais, muito mais. Por favor, chame Heitor”, responde Cornélio.

Quando o irmão de Dinorá interpretado por Rodrigo Faro desce as escadas, Cornélio faz alguns questionamentos sobre as maldades e mentiras que Dinorá e Heitor cometeram ao longo da trama. Dinorá joga toda a culpa nas costas do irmão e diz que foi obrigada. “Eu fiquei entre a cruz e a caldeirinha, não queria fazer nada de mal, mas o Heitor insistia e insistia para tirar o professor do caminho para ficar com a Bianca”, diz a mulher.

“Foi ele quem inventou a doença da Bianca e acho que ele esta atrás da prisão do professor Edmundo. Ah Cornélio, o Heitor me corta o coração, por ser meu irmão e ser desse jeito”, completa a mentirosa. “Dinorá você me paga, vai se ver comigo”, comenta Heitor, furioso com a irmã. “Agora vejo que o Heitor esta atrás de tudo. Fez sua irmã mentira”, acusa o personagem de Ney Latorraca.

Em seguida, Cornélio diz que vai perdoar Dinorá e que levará de volta para casa. “Estou disposto a dar uma nova oportunidade para você Dinorá, mas você tem que andar nos trilhos”, alerta ele. “Vou andar nos trilhos, como uma locomotiva”, promete a mulher. Cornélio volta com Dinorá e os dois trocam beijos e abraços.

Apesar de prometer se comportar, no último capítulo de O Cravo e a Rosa, durante o casamento de Bianca (Leandra Leal) e Edmundo (Ângelo Antônio), Dinorá troca uma piscadela com o ex-amante Celso, que está noivo de Candoca (Miriam Freeland). Eles não voltam a aparecer no episódio e encerram suas participações no folhetim de Walcyr Carrasco.

O que mais acontece em O Cravo e a Rosa?

Josefa quase fica no olho da rua. Após Cornélio volta com Dinorá em O Cravo e a Rosa, o ricaço diz que não aceitará a sogra de volta em sua casa, mas Dinorá acaba convencendo o marido. Cornélio então deixa que a idosa volte a viver do bom e do melhor às suas custas, mas avisa: “está bem, vou pensar no seu caso. Mas se a senhora me contradizer, vai parar na rua, vai pedir esmola na porta da igreja”.

Já Heitor não tem a mesma sorte e não ganha a permissão de Cornélio para retornar para a casa do ricaço. “Não sou pai de pançudo para sustentar esse vagabundo”, reclama o personagem. Cornélio ainda dá uma “esmola” ao cunhado e diz que ele pode ficar no quarto de hotel que ele pagou pelo mês, mas que depois disso ele vai ter que se virar.

Pouco depois, o final de Heitor é com Marcela (Drica Moraes). Ele convence a filha de Joaquim (Carlos Vereza) – que fica sem um centavo de herança – a se tornar sua parceira de crime. Os dois então combinam de se passarem por irmãos para aplicar golpes. O dono do hotel é escolhido para ser a primeira vítima da dupla.

