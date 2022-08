Relembre cena que Cornélio descobre traição de Dinorá

Em reprise na TV Globo, Cornélio conseguiu pegar a esposa com Celso (Murilo Rosa) em um quarto de hotel nos capítulos atuais da trama, mas não será dessa vez que o traído vai finalmente ficar a par das escapadas da esposa. O personagem de Ney Latorraca será enganado mais uma vez por Dinorá (Maria Padilha), porém, não vai demorar para que a verdade venha à tona. A cena que Cornélio descobre traição de Dinorá será exibida em breve na reprise do folhetim de Walcyr Carrasco, ainda no mês de agosto.

Cornélio pega Dinorá no flagra em hotel

O momento em que Cornélio se disfarça de camareira e flagra Dinorá com Celso em um quarto de hotel não é a definitiva cena que Cornélio descobre traição de Dinorá. Isso porque a mulher arranja um jeito de novamente enganar o marido, que acredita em suas mentiras.

O ricaço conta com a ajuda de um funcionário do hotel para conseguir entrar no quarto em que Dinorá está. A mulher não faz ideia de que o marido está a apenas alguns passos e flerta com o amante: “foi uma aula maravilhosa”. “É bom saber que você dança conforme a minha música”, diz o personagem de Rosa, que está terminando de abotoar o vestido da mulher.

Cornélio então exclama com lágrimas nos olhos: “te peguei”. Dinorá e Celso se assustam, mas a mulher logo arranja uma desculpa. “Não tenho nada que explicar Cornélio, você sabe exatamente o que eu estava fazendo”, diz a filha de Josefa (Eva Todor).

Cornélio discorda da esposa e Dinorá explica: “eu estava aqui tendo aula de violino. Esse é o Celso, ele é estudante de música, você sabe”. “Não sabia que você tocava violino”, diz o personagem de Ney Latorraca.

“Como estudante de música, preciso aprender todos os instrumentos”, diz Celso, que continua inventando história e comenta que quer se tornar maestro. Cornélio aceita as palavras dos amantes e comenta: “um estudante divina, não conseguiu um professor mais velho?”

“Escolhi o Celso porque ele era amigo da família, já tinha estado em casa. Achei que você preferia um professor que conhecesse e não um desconhecido”, justifica Dinorá. Logo, a mulher se faz de vítima e comenta: “meu Deus Cornélio, mas o que você estava pensando?”

Cornélio explica que achou estranho uma aula de violino ser em um hotel e a mulher logo dá suas explicações: “eu escolhi o hotel justamente porque não queria me misturar com outros estudantes. Sabe, são rapazes solteiros, pensei que não ia pegar bem para uma senhora casada”. Com mais palavras, Dinorá consegue virar o jogo e então Cornélio acredita em tudo o que a mulher fala.

Como é a cena que Cornélio descobre traição de Dinorá de uma vez por todas?

Apesar de enganar mais uma vez o marido após ser flagrada no hotel, Dinorá não continua com suas mentiras por muito tempo. Alguns poucos capítulos mais tarde, Cornélio vê Celso beijando Dinorá e a partir daí não há mais como mentir.

Nesta cena que Cornélio descobre traição de Dinorá, ele vai até a pensão de Dalva a pedido da prima. Dalva queria se vingar de Dinorá, porque a personagem de Maria Padilha revelou o segredo de sua filha, assim, ela armou que Cornélio fosse até sua pensão para flagrar os amantes, que estavam sozinhos na sala.

Dinorá e Celso conversavam porque a mulher faltou ao encontro que eles tinham marcado. Dinorá diz que quer terminar o romance, por medo de perder Cornélio, que está desconfiado de suas ações. Porém, o rapaz não aceita o não de Dinorá e começa a insistir para que continuem juntos. Ele beija o pescoço de Dinorá algumas vezes, até que Cornélio entra na pensão e vê a cena.

“Diaba”, grita o personagem de Latorraca. Dinorá tenta justificar e diz que não há nada acontecendo, mas dessa vez o marido não cai mais nas armadilhas da traidora. “Não é o que eu estou pensando, seus safados? Você acha que eu sou um asno? Que eu estou cego? Que eu sou doido? É isso?”, reclama.

Cornélio então parte para cima de Dinorá e agarra o pescoço da esposa. Todos correm para ajudá-la e Dalva alerta: “você quer passar o resto dos seus dias na cadeia?” Cornélio ameaça Celso e diz que devia matá-lo, mas não bate no amante. Em seguida, o chifrado surta de raiva e comenta: “sou um asno, porque estava na minha frente e eu não queria ver. Eu te amava Dinorá”.

“Cornélio, você está exagerando. Celso que tentou me agarrar e eu estava fugindo”, tenta explicar Dinorá. “Não vai mentir uma hora dessas, não vai mentir mesmo”, rebate Cornélio. “Você dá uma surra no Celso e pronto”, pede Dinorá, mas Celso não aceita a ideia da amante e a joga na fogueira: “também não vai jogar a culpa só para mim”. “Você vai me trair num momento desses?”, reclama Dinorá. Cornélio não aceita mais desculpas e expulsa a esposa e a sogra de casa.

Assista ao vídeo com a cena que Cornélio descobre traição de Dinorá

Final em O Cravo e a Rosa

Depois da cena que Cornélio descobre traição de Dinorá e ela é expulsa de casa, a personagem passa por um tormento. Ela é acolhida na pensão de Dalva e precisa trabalhar como camareira para sobreviver. Porém, o final dela não é este, pois a mau-caráter ainda consegue conquistar um final feliz com Cornélio. Depois de implorar para Cornélio, ela é perdoada pelo marido.

Além disso, no final da novela, Dinorá confessa para a mãe que depois que se separou do marido, acabou se apaixonando de verdade por ele. Após pensar no assunto, Cornélio aceita que ela volte para casa, mas só com a promessa de que a esposa irá se comportar dali para frente. Dinorá aceita as exigências e se reconcilia com o amado.

Veja cena em que Dinorá confessou para a mãe que se apaixonou de verdade por Cornélio no final da novela:

