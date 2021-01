‘Curtindo a Vida Adoidado’: saiba por onde anda o elenco do filme

O filme ‘Curtindo a Vida Adoidado’ (originalmente chamado de Ferris Bueller’s Day Off)é um dos clássicos do cinema. Já se passaram 34 anos desde que “Dia de folga de Ferris Bueller” chegou aos cinemas, e a comédia de John Hughes se tornou icônica.

Bueller (Matthew Broderick) finge que está doente e abandona a escola com seus melhores amigos, Cameron (Alan Ruck) e Sloane (Mia Sara), e o memorável dia de folga do trio os leva a um museu, para ver um desfile e até resulta em um carro destruído.

O filme ajudou a transformar Matthew Broderick em uma grande estrela, mas foi escrito tão bem que até mesmo os atores coadjuvantes ganharam um status instantâneo de ícone. Décadas depois de ter sido lançado, os atores são instantaneamente reconhecidos pelos fãs do filme. Aqui está o que eles estão fazendo agora.

Matthew Broderick, o protagonista

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como se esquecer da cena em que Matthew Broderick, como Ferris Bueller canta Twist and Shout em um desfile com carros alegóricos? O ator protagonizou uma cena memorável e um personagem que cativou o público nos anos 80. Aos 58 anos, ele é casado com a atriz Sarah Jessica Parker há 24 anos e é pai de James Wilkie Broderick, Marion Loretta Elwell Broderick e Tabitha Hodge Broderick. Em 1987, o ator foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel.

Alan Ruck – Curtindo a vida adoidado elenco

Alan Ruck interpretou Cameron Frye, o melhor amigo de Ferris Bueller e também participou da fuga da escola no filme. Nos últimos anos ele esteve na série Succession, Spin City e no longa Twister. Em 2008 ele se casou com a atriz Mireille Enos e teve dois filhos, Vivienne Vesper Ruck, e o filho Larkin Zouey Ruck.

Mia Sara

A atriz norte-americana Mia Sara teve a carreira marcada por sua personagem Sloane Peterson no longa ‘Curtindo a Vida Adoidado’. Depois do clássico, ela atuou em mais filmes, mas pausou a carreira nos cinemas em 2010 no filme The Witches of Oz

Charlie Sheen

Charlie Sheen era novinho quando participou de ‘Curtindo a Vida Adoidado’. Na história ele ganhou o coração da irmã de Ferris Bueller, em que Jennifer Grey fez o papel. Em 2017, o ator de 55 anos, revelou que estava com HIV.

Ele ficou conhecido por dar vida a Charlie Harper na série Dois Homens e Meio, em que foi demitido após uma polêmica entrevista em que falou mal do co-diretor Chuck Lorre. Além disso, ele enfrentou uma luta contra as drogas.

Jeffrey Jones de Curtindo a Vida Adoidado

Ed Rooney complicou o trio de fujões no filme. O personagem foi interpretado pelo ator Jeffrey Jones, que atualmente tem 74 anos. O ator também esteve em Os Fantasmas se Divertem, como Charles Deetz e Amadeus. A última atuação do artista foi em Terremoto 10.0 em Los Angeles (2014).

Quem lembra de Jennifer Grey no filme?

Jennifer Grey, de 60 anos, fez o papel de irmã de Ferris, Jeanie Bueller, no filme que foi sucesso nos anos 80. Mais tarde, ela brilhou com outro clássico ‘Dirty Dancing’. A atriz também pode ser vista na série House e é casada com Clark Gregg desde 2011.

Ben Stein

O ator e escritor Benjamin Jeremy “Ben” Stein era o professor de economia no filme. Deixando seu lado artístico, ele passou a se dedicar mais para a área política e é comentarista político e econômico. Desde 1977 é casado com a advogada Alexandra Denman.

Edie McClurg – ‘Curtindo a Vida Adoidado’

Edie McClurg ficou conhecida por sua personagem Grace, uma secretária intrometida do diretor Rooney no longa de John Hughes. Em seus trabalhos mais recentes ela participou da dublagem de Edie Detona Ralph e na animação Frozen Uma Aventura Congelante.

Veja o trailer do filme:

https://www.youtube.com/watch?v=up329jBbywM