Maisa na Netflix: saiba tudo sobre o novo filme da atriz

Nesta sexta-feira (15) acontece a estreia de Maisa na Netflix com o lançamento Pai em Dobro, primeiro filme da atriz no catálogo do streaming. Para quem quiser assistir ao longa assim que estrear, o filme estará disponível a partir das 5 da manhã. E aí, pretende madrugar?

Pai em Dobro é dirigido por Cris D’Amato, que também dirigiu as comédias S.O.S: Mulheres ao Mar e S.O.S: Mulheres ao Mar 2. O roteiro ficou a cargo Renato Fagundes e a escritora Thalita Rebouças. Além de Maisa, o filme da Netflix é estrelado por Eduardo Moscovis, Marcelo Médici, Pedro Ottoni e Laila Zaid.

Sobre o que é o filme da Maisa na Netflix?

Vicenza (Maisa) viveu a vida toda em uma comunidade hippie ao lado da mãe, ela nunca conheceu o pai, ou descobriu quem ele era. Após completar 18 anos, ela decide partir em busca de respostas, Vicenza então viaja para o Rio de Janeiro em busca de dois ex-namorados da mãe, para descobrir quem dos dois é seu pai de verdade.

Quando vai sair o filme da Maisa na Netflix?

O filme estreará no dia 15 de janeiro, uma sexta-feira, no catálogo do streaming. O filme estrelado por Maisa estará disponível na Netflix a partir das 5 da manhã.

Como assistir?

Para assistir ao filme da Maisa na Netflix é necessário ter uma assinatura: os pacotes que custam de R$21,90 a R$45,90 por mês, o preço vai depender da qualidade de imagem escolhida e quantas telas você quer poder assistir ao mesmo tempo. Dá para acessar a plataforma de um smartphone, tablet, computador/notebook ou Smart TV.

Netflix vai lançar um filme por semana

Na última terça-feira (12), a plataforma streaming anunciou que estará lançando um filme novo por semana em 2021. Na propaganda que soltou mostrando trechos de alguns lançamentos, além de comentários de atores que estão trabalhando na plataforma, o filme Pai em Dobro também fez uma aparição. Inclusive, a Netflix citou Maisa nos comentários da publicação.

Eu comecei a gritar quando a aparece a @maisa ❤️ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 12, 2021

