Dalva O Cravo e a Rosa atriz: por que Bia Nunnes sumiu da TV?

A atriz que fez Dalva O Cravo e a Rosa está sumida das telinhas há anos. A artista está no ar com a reprise O Cravo e a Rosa (2000), mas faz tempo que não aparece um novo projeto. Além da trama de Walcyr Carrasco, ela também ficou conhecida por ter atuado em Amor Com Amor se Paga (1984), exibida recentemente no Viva.

Dalva O Cravo e a Rosa atriz hoje

Atualmente, Dalva O Cravo e a Rosa atriz está com 64 anos. A artista é casada com o diretor Fernando Berditchevsky, com quem mantém um relacionamento desde 1982.

Sua última aparição na TV foi em 2014, quando esteve no seriado Sexo e as Negas (2014). Anteriormente, fez participações nas novelas Malhação Casa Cheia (2013), Pé na Cova (2013) e Ti Ti Ti (2010).

Antes de atuar em novelas, Nunnes era atriz de teatro. Seu primeiro papel de destaque em folhetins foi em 1984, quando viveu Elisa em Amor Com Amor se Paga. A personagem era uma moça bastante tímida que morria de medo de seu pai, Nonô Correia (Ary Fontoura).

Outro papel marcante na carreira de Nunnes foi em História de Amor (1995), trama das 18h da Globo. Ela interpretou Marta, personagem que descobria um câncer de mama e travava uma batalha contra a doença.

A carioca continuou trabalhando na emissora nos anos seguintes e participou das novelas Salsa e Merengue (1996), Meu Bem Querer (1998), O Cravo e a Rosa (2000), Coração de Estudante (2002) e a Lua Me Disse (2005). Também fez pequenas participações em programas e seriados incluindo A Grande Família (2008), Toma Lá, Dá Cá (2008) e A Vida Alheia (2010).

Em entrevista ao Na Telinha em dezembro de 2021, a atriz admitiu estar com saudades de atuar na TV. “A televisão permite ao ator um encontro com milhões de espectadores, com a possibilidade de reprises a qualquer tempo e lugar. Ainda que, com todas as tecnologias, o teatro possa ser registrado, ele é sempre do momento. Um encontro marcado com hora e lugar. E a relação do ator com o público ao vivo é pessoal e intransferível. Mas cá entre nós, estou com saudades da televisão”, disse.

Qual o final de Dalva em O Cravo e a Rosa?

O final de Dalva em O Cravo e a Rosa é ao lado de Serafim (João Vitti). Ela é pedida em casamento por Cornélio (Ney Latorraca), mas nega o pedido e investe no relacionamento com o jornalista. “Cornélio… gostei muito de você todos esses anos. Mas prestei atenção em todas as palavras e você disse que pensou muito. Se pensou muito é porque você não me ama. Eu fui burra, Cornélio. Não posso aceitar o seu pedido. Você gosta da Dinorá [Maria Padilha] e sempre vai gostar”, diz.

E Cornélio de fato fica com Dinorá. A mulher pede perdão de joelhos para o marido, que aceita as desculpas. Os dois se reconciliam e terminam a trama juntos.

Já Dalva e Serafim aparecem juntos no casamento de Bianca (Leandra Leal) e de Edmundo (Ângelo Leal) – essa é a última cena do casal na trama. Os dois trocam olhares e carícias durante a celebração.

Quando termina O Cravo e a Rosa?

O Cravo e a Rosa termina entre final de setembro ou começo de outubro. A trama já está entrando na reta final e em breve exibe os desfechos dos personagens. A partir do próximo mês, o folhetim será substituído por Chocolate com Pimenta (2003), também de Walcyr Carrasco, na faixa de horário das 14h30.