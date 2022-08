Quando estreia Chocolate com Pimenta em 2022 na Globo?

Setembro é quando estreia Chocolate com Pimenta na Globo. O folhetim de Walcyr Carrasco retorna para mais uma reprise na emissora após o término de O Cravo e a Rosa (2001) no horário vespertino. A história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) foi um dos maiores sucessos dos anos 2000 e ganha a quinta exibição na TV neste ano.

Quando estreia Chocolate com Pimenta?

Final de setembro ou início de outubro é quando começa a reprise de Chocolate com Pimenta na Globo. A data oficial ainda não foi divulgada pela emissora, mas O Cravo e a Rosa já está caminhando para os momentos finais do folhetim.

Essa será a quinta vez que Chocolate com Pimenta irá ao ar na televisão. A primeira exibição na TV foi em 2003 e rendeu a segunda maior audiência do horário das 18 nos anos 2000 para a Globo. Em 2006, a trama ganhou uma primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo; em 2012, foi ao ar pela terceira vez. Em 2021, o canal Viva reprisou o folhetim de novo.

A primeira exibição da trama teve 209 capítulos – a nova edição deve ter menos episódios, já que as reprises costumam sofrer cortes.

A história se passa na década de 1920 na fictícia cidade de Ventura. Quando Ana Francisca fica órfã, se muda para o pequeno município para morar com sua família caipira – é quando ela chama atenção de Danilo (Murilo Benício), sobrinho do prefeito da cidade. O jovem faz sucesso entre as garotas do colégio, principalmente com Olga (Priscila Fantin), a vilã.

A dondoca não aceita o relacionamento de Danilo e Ana, e com a ajuda de Bárbara (Lilia Cabral) arma planos para separar o casal. Quando a mocinha engravida, ela é abandonada pelo namorado, que cai em uma das armações das megeras.

Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates da cidade, propõe se casar com Ana para dar um nome ao seu filho. Os dois se casam e se mudam para a Argentina, mas a relação termina quando o ricaço morre. Aninha se torna sócia majoritária da empresa e herda toda a fortuna de seu falecido esposo.

Anos depois, ela decide retornar para Ventura para acertar as contas com o passado e volta a reencontrar Danilo – é aqui que começa a segunda fase da trama.

Quais vão ser as próximas novelas da Globo?

A Globo ainda prepara mais estreias para este ano. A partir de setembro, o público acompanha a reprise de Chocolate com Pimenta na faixa das 14h30, horário de Brasília, na Globo.

Haverá ainda a estreia de mais uma trama inédita. A partir de outubro, Travessia entra na faixa das 21h no lugar de Pantanal. O folhetim foi escrito por Glória Perez e tem como pano de fundo o impacto da revolução tecnológica na sociedade.

A trama será estrelada por Lucy Alves, Chay Suede, Rômulo Estrela e Jade Picon nos papéis principais de Brisa, Ari, Oto e Chiara respectivamente.

Por fim, Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro, está sendo produzida exclusivamente para o Globoplay. O folhetim será protagonizado por Regina Casé, Letícia Collin e Sophie Charlotte.

Setembro: Chocolate com Pimenta (2003)

Outubro: Travessia (2022)

2º semestre: Todas as Flores (2022), no Globoplay