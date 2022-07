Damião A Favorita final chuta Dedina e tem final feliz com outra

Qual o Damião A Favorita final? Relembre o desfecho do personagem e com quem ele fica na novela - Foto: Reprodução/Globo

Personagem de Malvino Salvador não termina com Dedina, com quem teve caso durante parte da trama.

O personagem de Malvino Salvador tem uma história complicada na novela de João Emanuel Carneiro. O homem namora com Greice (Roberta Gualda), mas vai para a cama com Dedina (Helena Ranaldi), a esposa de seu melhor amigo, Elias (Leonardo Medeiros). O caso entre Dedina e Damião gera confusão na fictícia cidade de Triunfo depois que os amantes são descobertos, o que pode estragar o futuro da dupla. Porém, Damião A Favorita final dá a volta por cima e termina o folhetim feliz da vida.

Qual Damião A Favorita final na novela?

O final de Damião em A Favorita é ao lado de Greice, a namorada que ele traiu ao longo da novela. As puladas de cerca do personagem de Salvador com Dedina são perdoadas e ele promete até mesmo se casar com a jovem no final da trama.

Para quem não lembra como o romance entre Damião e Dedina terminou de vez, tudo aconteceu no capítulo 170 da exibição original de A Favorita, que aconteceu entre 2008 e 2009. Após o caso dos dois ser descoberto e virar um assunto da cidade inteira, Dedina é expulsa de casa pelo marido Elias. Porém, ela é acolhida por Damião. Os dois não estão mais apaixonados neste ponto da história, mas ele sente pena da situação da primeira dama de Triunfo e resolveu abrigá-la. No entanto, a convivência entre os dois não dura muitos episódios, pois Damião decide que irá ficar com Greice.

Ao comunicar sua decisão para Greice, a jovem vai até a casa de Damião e expulsa Dedina. A personagem de Helena Ranaldi se recusa a sair, mas Damião então chega ao local e informa a mulher que realmente não quer mais nada com ela e que deseja ficar com Greice de uma vez por todas. “Vamos acabar logo com essa história, a gente não tem nada a ver (…) Vai cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da minha”, diz o personagem.

Após um barraco, Dedina vai embora. A partir daí, Damião não volta mais a se encontrar com Dedina e fica exclusivamente com Greice. Os dois passam a morar juntos e terminam o folhetim lado a lado. As últimas cenas do casal são exibidas durante o casamento de Cida (Claudia Ohana) e Juca (Bento Ribeiro). Greice diz para o namorado que também quer uma festa de casamento e ele garante: “o próximo vai ser o nosso”.

E como termina Dedina em A Favorita?

Dedina não tem um final feliz em A Favorita. A personagem sofre muito após ser chutada pelo marido e o amante. Ela acaba na rua e enlouquece com a vida de sem teto. Nos capítulos finais da trama, ela é diagnosticada com uma grave doença. Dedina então ganha a compaixão de Elias, que a leva para casa. Porém, a mulher não dura muito tempo e acaba morrendo na reta final do folhetim.

Antes de dar seus últimos suspiros, ela recebe a visita de Damião. Com o ex-amante e ex-marido lado a lado, ela perde perdão por ter sido a causa da intriga entre eles. Dedina pede também que eles escolham pelo perdão e se lembrem dos bons momentos que tiveram juntos.

Quem é o verdadeiro pai de Damião em A Favorita?

Um mistério que percorre parte da trama de Damião é: quem é o pai do personagem de Malvino Salvador? Damião pensou durante muitos anos de sua vida que seu pai havia morrido de câncer, no entanto, ele está vivinho na novela e é o homem que ele mais odeia: Romildo Rosa (Milton Gonçalves), homem que teve um caso com Arlete (Ângela Vieira), a mãe de Damião, no passado. Damião odeia a índole do político e o critica por considerá-lo um grande corrupto.

Para quem não lembra, a grande revelação acontece depois de mais de 170 capítulos de novela, quando Damião passa por um momento difícil. Ele está paraplégico após sofrer um acidente. Como precisa de caros tratamentos e terapias para poder voltar a andar, o rapaz pergunta para a mãe como tudo está sendo pago. Ela então revela que o dinheiro tem saído do bolso de Romildo. Damião não entende o motivo da ajuda do político e em seguida recebe a notícia que é filho do personagem de Milton Gonçalves.

