Qual o final da novela A Favorita? Como termina os personagens

A obra de João Emanuel Carneiro ainda nem chegou na metade em sua reexibição do Vale a Pena Ver de Novo, mas o público já tem curiosidade para saber qual o final da novela A Favorita. Os últimos capítulos da trama marcam o embate final entre Flora e Donatela e também dão desfechos para os demais personagens. Alguns são felizes, outros nada apetitosos.

Qual o final da novela A Favorita para Flora e Donatela?

No desfecho de A Favorita, Flora vai para a cadeia de uma vez por todas e Donatela encontra seu final feliz ao lado do jornalista Zé Bob. As últimas cenas da dupla são de tensão, já que Flora invade a lua de mel do casal e ameaça a vida deles. A vilã chega a atirar no novo marido de Donatela, que fica entre a vida e a morte, mas sobrevive ao ir para o hospital.

Flora é derrotada quando Lara, Irene e Silveirinha aparecem para salvar Donatela. Lara atira na própria mãe e a derruba. A vilã sobrevive ao ferimento, mas é desarmada. Ela vai para o hospital e depois de se recuperar do tiro é levada para a prisão para pagar por todos os seus crimes.

Silveirinha volta a ser empresário

Apesar de cometer crimes como o sequestro de Halley/Matheus e ser cúmplice de Flora durante boa parte do folhetim, Silveirinha não vai para a cadeia, pois muda de lado ao longo da história. No final da trama, ele ainda ganha uma boa recompensa: a retomada de sua carreira como empresário.

Nos últimos capítulos do folhetim, o personagem de Ary Fontoura encontra uma nova dupla infantil para empresariar e deixa a vida de mordomo para trás.

Lara e Halley ficam juntos?

Lara e Halley terminam a novela lado a lado. Para quem não lembra, o casal passou por altos e baixos e terminou quando pensou serem irmãos, por Halley descobrir que na verdade era Matheus, o filho de Marcelo e Donatela que foi sequestrado por Silveirinha quando ainda era bebê. Como se descobre que Lara é na verdade filha de Dodi e não Marcelo, é constatado que a dupla não tem nem nenhum parentesco.

Mesmo assim, eles demoram a voltar a namorar. A retomada do romance da dupla só acontece no último capítulo, depois que Flora é derrotada e levada para a cadeia. Lara vai até uma fazenda em que Halley está morando, os dois se acertam e dão um beijo apaixonada para selar o reencontro.

Cida termina com quem

Cida termina a novela casada com Juca (Bento Ribeiro). Depois de ter sido o pivô da separação da irmã Lorena com Átila (Chico Diaz), por conta do caso que teve com o cunhado no passado, a caminhoneira deixou a cidade de Triunfo e seu romance com Juca para trás. Porém, ela retorna no final da novela e encontra o amado em uma casa que ele comprou para morar com ela. Os dois se acertam e ele pede a mulher em casamento, que aceita.

Em qual o final da novela A Favorita, os dois sobem ao altar e selam a união. A lua de mel do casal acontece na cidade natal do rapaz, que leva a nova esposa para conhecer sua família.

E falando em Lorena e Átila, no final da trama, a personagem de Gisele Froés perdoa o marido por ter ido para a cama com sua irmã e os dois terminam o folhetim juntos e felizes. Ambos comparecem ao casamento de Cida, para prestigiar o casal.

Final de Catarina

Catarina deixa seu relacionamento abusivo com Leonardo (Jackson Antunes) para trás e ganha uma nova vida. Ela chega a namorar com Vanderlei (Alexandre Nero) por algum tempo, o verdureiro que sempre foi apaixonada por ela. Porém, o romance da dupla não avança muito e eles terminam a obra de João Emanuel Carneiro separados. Então qual o final da novela A Favorita para Catarina? No casamento de Cida, a personagem de Lilia Cabral revela que vai viajar com Stela para a Argentina. Ela comemora a mudança e diz que está nervosa com a ida para Buenos Aires, a capital do país que vai visitar.

Dodi tem desfecho trágico

Dodi não tem um final feliz na trama, o personagem de Murilo Benício morre pelas mãos de Flora antes do último capítulo. Tudo acontece quando ele invade o rancho e faz Donatela refém para conseguir dinheiro. Neste ponto da história, Donatela estava enganando Flora, fingindo que elas poderiam ser amigas novamente, para conseguir provas concretas que levassem a vilã para a cadeia.

Como Flora acredita nas mentiras de Donatela, ela tenta salvar a amiga da maldade de Dodi. Silveirinha acaba salvando Donatela ao quebrar um vaso na cabeça do vilão e assim Dodi vira alvo fácil para Flora, que estava armada. Os dois trocam tiros, mas Flora sai ilesa do conflito e Dodi morre.

Dedina morre em qual o final da novela A Favorita

Dedina é outra personagem que tem um final trágico em qual o final da novela A Favorita. A personagem de Helena Ranaldi morre depois de ser diagnosticada com uma grave e incurável doença. Durante seus últimos momentos, ela reúne o ex-marido Elias (Leonardo Madeiros) e o ex-amante Damião (Malvino Salvador) e pede que eles façam as pazes.

A mulher admite que foi a causa da briga entre eles, quando foi para a cama com o melhor amigo de seu marido, e diz que não quer morrer sabendo que eles são inimigos. Depois de pedir perdão e desabafar, Dedina morre.

