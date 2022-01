Quem morre na novela Um Lugar ao Sol? 5 personagens sairão de cena

As tramas exibidas no horário nobre da TV Globo costumam ter um tom sério, o que resulta muitas vezes em momentos dramáticos ou trágicos. Primeira obra de Lícia Manzo para a faixa das 21h, o folhetim estrelado por Cauã Reymond já contou com alguns falecimentos e terá mais alguns nos próximos capítulos. Quem morre na novela Um Lugar ao Sol?

Joy vai morrer na novela Um Lugar ao Sol

A personagem de Lara Tremouroux vai falecer em capítulos que vão ao ar em 2022, ainda não foi revelado o dia exato nos resumos da emissora, mas sabe-se que ela sofrerá um acidente. Tudo acontecerá depois que ela estiver chantageando Christian, após descobrir que ele não é Renato.

Com o dinheiro conquistado com a chantagem, a moça vai querer esbanjar, vai comprar muitas tintas e chamará os amigos pichadores para deixar sua marca em pontos altos da cidade. Quando ela estiver pintando um viaduto, a corda em que a garota estará amarrada acabará se soltando. Ela não vai resistir aos ferimentos do acidente.

Final de Túlio deve ser trágico

Vários finais foram gravados para o desfecho da novela, porém, até o momento, o final escolhido para o último capítulo de Um Lugar ao Sol conta com a morte do vilão vivido por Daniel Dantas, segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo.

Se a autora Lícia Manzo não mudar de ideia, Túlio irá morrer em Um Lugar ao Sol depois que fugir com dinheiro da empresa de Santiago (José de Abreu). Ele não será escolhido como o sucessor da Redentor e por isso pegará uma bolada da empresa e fugirá em um helicóptero com a amante Ruth (Pathy Dejesus). Foi revelado que ele morrerá depois da fuga, mas não foi detalhado se será por conta de um acidente com o helicóptero ou outro motivo.

Um dos bebês de Ilana morre em Um Lugar ao Sol

De acordo com o Notícias da TV, Ilana ficará a espera de gêmeos, após os procedimentos para engravidar que tem realizado. Porém, a gravidez de risco da mulher resultará em um final trágico para um de seus bebês.

É previsto que o parto seja mostrado em cenas que vão ar em janeiro de 2022 e apenas um dos filhos de Ilana irá sobreviver.

Morte de Renato

Uma das principais mortes da trama, o assassinato de Renato é o que dá para Christian a oportunidade de mudar de vida. O rapaz morre quando vai ao morro conversar com os traficantes que ameaçaram Christian por conta de uma dívida.

Todos pensam que o morto é realmente Christian, assim, o rapaz resolve assumir a identidade do irmão endinheirado. Lara (Andreia Horta), grande amor do goiano, chega a reconhecer o corpo no IML e pensa ser Christian, já que até este ponto da novela, não sabia da existência de Renato.

Outras mortes da novela

Além de personagens com grande destaque na trama, Um Lugar ao Sol também ganhou morte de personalidades que apareceram pouco no folhetim. A primeira delas foi a mãe dos gêmeos Renato e Christian, a mulher faleceu pouco depois do parto dos garotos, logo no primeiro capítulo da trama.

Além disso, na primeira semana da novela, morre também o pai adotivo de Renato em Um Lugar ao Sol. José Renato (Genézio de Barros) sofre um infarto e vai parar na UTI, antes de falecer ele revela para o filho que ele e Elenice (Ana Beatriz Nogueira) o adotaram quando era pequeno.

