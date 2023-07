Daniel de Terra e Paixão: Johnny Massaro é solteiro?

Na imagem, Johnny Massaro com o namorado João Pedro (à esquerda) e com a atriz Barbara Reis (à direita), seu par romântico em Terra e Paixão - Foto: Reprodução/Instagram/@jp_accioly/@johnnyomassaro

Atualmente em Terra e Paixão como Daniel, o ator Johnny Massaro é um rosto bastante conhecido das telinhas e trabalha na TV Globo há mais de uma década. Enquanto os projetos do ator chamam atenção, sua vida pessoal também desperta curiosidade no público noveleiro. Aos 31 anos de idade, Johnny é solteiro? Para quem não sabe, o famoso namora com advogado há mais de dois anos.

Quem é o namorado de Johnny Massaro?

O ator Johnny Massaro namora o acadêmico João Pedro Accioly desde fevereiro de 2021. João não faz parte do mundo dos famosos, é professor de direito constitucional, advogado e também poeta.

Apesar do namoro ter começado há pouco mais de 2 anos atrás, o casal se conheceu muito anos antes. Nas redes sociais, Johnny e João já revelaram que se viram pela primeira vez ainda crianças, em 1997. Eles se encontraram no aniversário da prima de João, em uma festa que foi realizada na casa dos avós do advogado. João revelou que na época sua prima foi a primeira "namoradinha" de Johnny, que hoje é seu companheiro.

Apesar de se conheceram mais de 20 anos antes, o relacionamento só começou mesmo em 2021. O primeiro encontro do casal foi no último sábado de carnaval e depois eles viajaram juntos até a Bahia, na quarta-feira de cinzas. Pouco depois, eles já se chamavam de namorados.

O romance foi revelado na mídia depois de oito meses de união, em outubro de 2021, na época em que Johnny Massaro estava em destaque com a novela Verdades Secretas 2. Desde então, ator e advogado não se desgrudaram e publicam algumas fotos e declarações nas redes sociais.

Com uma profissão bem longe do campo de atuação de Johnny Massaro, atualmente João Pedro trabalha como professor na UERJ como Professor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Estado (CEPED), faz parte do CAMES - Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada e também é membro fundador do Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Quem são os pais de Johnny Massaro?

Johnny Massaro é filho do taxista Gilmar, de 67 anos, e da microempresária Ely Massaro, de 62 anos. Os pais do ator global não são pessoas públicas. Ely tem um perfil fechado no Instagram e uma conta no Facebook em que compartilha fotos e momentos com amigos e familiares. Já Gilmar tem um perfil aberto no Instagram, mas nenhuma publicação por lá. Além de Johnny Massaro, eles são pais também de Gian Massaro, que também seguir pelo mundo artístico e trabalha como modelo.

De uma família comum, Johnny Massaro entrou para a arte por vontade própria. Em entrevista ao Glamurama, em 2018, ele contou que percebeu que queria ser ator e participar de uma novela aos 8 anos de idade, quando assistiu Chiquititas. Sua mãe, que na época era secretária, não conhecia o mundo da atuação, mas foi atrás do necessário para ajudar o sonho do filho e assim ele começou as aulas de teatro.

A estreia de Johnny Massaro na televisão foi alguns anos depois, aos 13 anos, na novela Floribella (2005 - 2006). Seu primeiro trabalho na Globo foi como o personagem Fernandinho em Malhação (2007 - 2009), um nerd de família tradicional judaica.

