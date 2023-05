Daniel de Terra e Paixão, Johnny Massaro fez Malhação

Nas telinhas desde muito novo, Johnny Massaro agora com 31 anos de idade é Daniel na novela Terra e Paixão. A estreia do famoso na televisão foi com a trama de Floribella (2005 – 2006), mas na TV Globo seu primeiro papel foi na novelinha jovem Malhação, entre os anos de 2007 e 2009.

Johnny Massaro começou carreira na Globo com Malhação

Em 2007, aos 15 anos de idade, Johnny Massaro deu seus primeiros passos nos estúdios da Globo com o personagem Fernandinho da novela Malhação na temporada Múltipla Escolha (2008). Ele era um garoto sério e bastante estudioso que vinha de uma família tradicional judaica.

Filho de Sarah Chalfon (Franciely Freduzeski), ele era aquele “nerd” favorito da turma e chegou a namorar com Domingas (Carolinie Figueiredo) na trama e também se envolveu com Rita (Olívia Torres).

De autoria de Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, Malhação Múltipla Escolha (2008) foi a décima quinta temporada da produção juvenil e estreou no dia 15 de novembro, ficando nas telinhas até janeiro de 2009, o que totalizou 325 capítulos.

A trama desta temporada mostrava a fusão entre o tradicional colégio Ernesto Ribeiro e o Múltipla Escolha depois de um incêndio que destruiu a escola rica. Com a nova realidade, os alunos precisaram se adaptar as novas regras e a um sistema de bolsas baseado na excelência acadêmica.

O protagonista da temporada foi do casal Angelina Maciel (Sophie Charlotte) e Gustavo Bergantin (Rafael Almeida), que tinham um amor proibido, já que ela era uma jovem pobre e ele um rapaz rico. Para pior, além das diferenças sociais, eles ainda precisavam lidar com os planos da megera Débora (Nathália Dill) e também de Andréas Campadelli (Cleiton Morais), que faziam tudo para separá-los.

Em julho de 2018, depois de uma década de sua estreia na TV Globo e com a novela Deus Salve o Rei no ar, o ator Johnny Massaro relembrou o trabalho em um post especial no Instagram. Ele postou uma foto ao lado dos colegas de elenco e escreveu: “quando a gente entrou em Malhação, tínhamos aulões quartas e quintas. Com Ana Kfouri (atriz e diretora), montamos “esperando Godot” para apresentar para equipe. Lá se vão dez anos… e nada de Godot”.

Daniel vai morrer na novela Terra e Paixão?

A participação de Johnny Massaro na novela Terra e Paixão não será muito longa, pois o personagem está cotado para morrer na trama. O ator já havia adiantado o spoiler antes mesmo da estreia do folhetim de Walcyr Carrasco e contou ao F5 da Folha de São Paulo: “ele morre… Não sei podia falar isso! Acho que isso já saiu ou não saiu? Bem, enfim. Walcyr é o rei dos mistérios e tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer”.

A coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, teve acesso a um trecho do material do folhetim e descreveu como será a morte do rapaz. O herdeiro dos La Selva sofrerá um acidente de carro.

Tudo acontecerá por conta de uma briga feia que Daniel terá com o irmão Caio (Cauã Reymond) por conta da paixão da dupla por Aline (Barbara Reis). O personagem de Johnny Massaro então saírá a toda velocidade pela estrada depois da discussão e acabará batendo em um árvore. Ele não sobreviverá aos ferimentos e Caio se sentirá culpado pela morte do irmão.

