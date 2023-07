Petra vai ser internada pela mãe em Terra e Paixão

Os próximos passos de Petra na novela Terra e Paixão não serão nada fáceis. A mocinha vai ter uma recaída em seu vício em remédios, perderá o irmão e ainda será internada à força pela própria mãe em uma clínica. A personagem de Debora Ozório ainda tem largos passos para se recuperar e promete se tornar vilã na trama de Walcyr Carrasco.

O que vai acontecer com a Petra em Terra e Paixão?

Mesmo com Luigi (Rainer Cadete) e Irene (Gloria Pires) sempre vigiando os passos de Petra, a moça conseguirá escapar dos olhos de águia do marido e da mãe para conseguir mais remédios nos próximos capítulos, o que acabará levando-a uma internação forçada.

Segundo adiantam os resumos, tudo vai piorar na vida da herdeira de Antônio La Selva (Tony Ramos) nos próximos dias, quando revelações assustadoras tomarem conta da família. Revoltado e se sentindo traído por Daniel (Johnny Massaro), que além de aceitar a sucessão de Antônio ainda é o amado secreto de Aline (Barbara Reis), Caio vai revelar para a madrasta, o pai e os meios-irmãos fotos reveladoras de Irene na juventude, quando foi prostituta.

Além disso, ele contará que Daniel é filho de Ademir (Charles Fricks), seu tio. Com isso, Daniel sairá totalmente descontrolado de casa e acabará em um grave acidente de carro. Depois de algum tempo no hospital, o advogado irá morrer, o que causará sérios danos para sua família, em especial Petra, que vai mergulhar no vício mais uma vez.

A jovem conseguirá roubar remédios do hospital em que Daniel foi internado. Além disso, ela também arranjará um novo traficante, Kelvin (Diego Martins), que lhe enviará comprimidos por meio de Ramiro (Amaury Lorenzo). No entanto, Luigi investigará os passos da esposa e descobrirá tudo, dando fim ao esquema do garçom e o capataz.

Com Petra novamente cambaleando pelos cantos drogada e com medo de Antônio tirar a sucessão das mãos da jovem para entregar direto a Caio, Irene tomará uma atitude drástica. No capítulo do dia 12 de julho, quarta-feira, a personagem de Gloria Pires internará Petra em uma clínica. A garota não vai aceitar e tentará fugir da reabilitação, mas a megera vai garantir que a filha fique por lá em uma tentativa de livra-la do vício.

Quando Petra vai voltar para casa?

Petra passará por momentos de horror ao ser internada pela mãe contra sua vontade na clínica de reabilitação, mas não deve ficar por lá durante muito tempo. Os resumos do folhetim mostram que alguns capítulos após a internação da personagem de Ozório, já no dia 15 de julho, Luigi conversará com um médico e será orientado sobre o retorno de Petra para casa.

Ainda não foi revelado o capítulo exato em que jovem pisará novamente na fazenda da família, mas pelo andamento o que tudo indica é que ela deve deixar a clínica nos capítulos da semana de 17 de julho. Não se sabe por enquanto se ela estará totalmente recuperada ou se voltará aos comprimidos tarja preta.

No entanto, viciada ou não, a personagem ganhará um novo rumo. Segundo adiantou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no final de maio, Petra vai virar vilã após a morte de Daniel. Ela jurará se vingar de Caio por conta do acidente com o irmão e tentará derrubar o personagem de Cauã Reymond.

E como vai ficar a sucessão de Antônio?

Com a morte de Daniel, a sucessão de Antônio ficará novamente incerta. Petra é a opção que Irene tentará empurrar para o marido, mas com o vício e desequilíbrios da menina, o fazendeiro não ficará feliz com a possibilidade. Quem se aproximará mais do ricaço durante este período será Caio, o que deixará Irene em pânico.

Caio e Antônio não se dão bem e estão em guerra há vários capítulos na novela Terra e Paixão. No entanto, a recém-descoberta de que o corpo de Agatha, primeira esposa de Antônio e mãe de Caio, não está enterrado e a possibilidade da mulher ainda estar viva pode mudar a relação dos dois, já que Antônio sempre culpou o filho pela perda da mulher no parto.

