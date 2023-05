Idade de Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão

A atriz Barbara Reis estreou nas telinhas em 2016 e só agora vive sua primeira protagonista da carreira, a mocinha Aline de Terra e Paixão, nova novela das 21h00, de Walcyr Carrascos. Qual a idade dela? A famosa nasceu no final dos anos 80 e é carioca.

Quantos anos tem a atriz Barbara Reis?

Barbara Reis tem 33 anos de idade e daqui alguns meses estará completando mais um mês de vida. Filha de Marta Maria e Luiz Reis, a atriz nasceu no dia 20 de outubro de 1989 e é natural do Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A artista começou a estudar teatro cedo, aos 12 anos de idade. Antes de conseguir trabalhos como atriz, ela chegou a trabalhar no Pet Shop dos pais, o Dog Lounge Pet Boutique, que fica na Barra da Tijuca e ofereço serviços de banhos ao bichinhos, roupas, tratamento de pele, brinquedos, entre outros.

A primeira oportunidade de Barbara Reis nas telinhas veio em 2016, quando ela deu vida a personagem Doninha, na primeira fase de Velho Chico, última novela inédita de Benedito Ruy Barbosa. Doninha era casada com o capataz Clemente (Julio Machado) e trabalhava como cozinheira da família De Sá Ribeiro. Ela amava o marido, mas não aprovava seus crimes.

Depois, ela teve a oportunidade de participar de Os Dias Eram Assim (2017) e interpretou Cátia Andrade, uma estudante de jornalismo que namora com Gustavo Reis (Gabriel Leone) e o ajuda a fugir dos militares durante a ditadura.

No ano seguinte, Barbara Reis migrou para a Record TV e participou da novela Jesus, agora em reprise na faixa das 21h45 na emissora. No folhetim, ela viveu Susana, mulher que após uma tragédia na infância e ficar órfã, se torna escrava.

Após o breve tempo na Record, ela retornou aos estúdios Globo e interpretou Shirley em Éramos Seis, mãe de Inês, mulher bastante amarga por ter sido rejeitada quando ficou grávida. Em seguida, ela apareceu em Falas Negras (2020) e no filme Inverno (2020).

Em 2022, Barbara Reis ganhou bastante destaque na novela Todas as Flores, como a vilã Debora, líder de uma facção de tráfico humano. Metade do folhetim foi ao ar na época e a segunda metade estreou em abril de 2023 e continua em exibição semanalmente na Globoplay.

Enquanto Todas as Flores ainda está em exibição, Barbara Reis agora também se destaca em Terra e Paixão, primeira novela em que ela interpreta a protagonista da trama. Seu papel é o de Aline, professora de matemática que fica viúva após o fazendeiro Antonio La Selva (Tony Ramos) armar uma emboscada contra sua família.

Barbara Reis tem namorado?

A atriz Barbara Reis está noiva do do preparador físico, bailarino e dublador Raphael Najan, também de 33 anos de idade. Eles estão juntos há dois anos e assumiram o noivado alguns meses atrás, durante o carnaval.

Raphael já é pai, ele tem dois filhos adolescentes frutos de outro relacionamento: Luana, que completará 16 anos de idade em julho, e Miguel, de 12 anos de idade.

O casal troca mensagens de amor e carinho nas redes sociais e publicam fotos lado a lado em vários momentos. A famosa exibiu o boy na festa de estreia de Terra e Paixão e apareceu em cliques com ele. Como o noivado ainda é recente, a dupla não revelou até o momento a data e os planos para o casório.

