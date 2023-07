Resumo de Terra e Paixão de 10 a 15 de julho tem noivado, DNA e treta

Depois das grandes reviravoltas que marcaram os capítulos recentes da novela das 9, o resumo de Terra e Paixão mostra que novos desdobramentos prometem balançar a próxima semana da obra de Walcyr Carrasco. Caio acabará cedendo e ficará noivo de Graça, Ademir fará um teste de DNA para descobrir se é o pai da filha de Flor, Aline terá problemas para conseguir dinheiro e muito mais. Veja o que vai acontecer dos dias 10 a 15 de julho!

Resumo de Terra e Paixão de segunda-feira, 10 de julho

No capítulo de segunda-feira, 10, Aline terá que lidar com as consequências dos atos de Irene, que destruiu a plantação da protagonista com um incêndio. A viúva será incentivada por Caio e Jonatas a seguir em frente e então ela pedirá a ajuda dos amigos para conseguir limpar a terra.

Fora de controle desde a morte de Daniel, Irene confessará para o marido que foi ela a responsável pela destruição da safra de Aline, mas Antônio a repreenderá pela atitude, o que causará um atrito entre o casal. Além disso, a vilã vai soltar ainda mais as asinhas e ameaçará Angelina de demissão.

Ainda no resumo de Terra e Paixão de segunda-feira, Aline vai ter uma conversa com Caio e estranhará a atitude do herdeiro, que dirá que precisa pensar no que Daniel lhe deixou como responsabilidade. Além disso, ela terá um encontro com o delegado Marino, que a informará que ela deve ter um dinheiro do seguro para receber por conta do incêndio.

Um novo envolvimento vai surgir na história, o de Berenice e Antônio, que vão se encontrar no final do capítulo de segunda. Por fim, Ramiro vai conseguir remédios controlados para Petra com a ajuda de Kelvin e Graça procurará por Caio para dizer que teve outro sonho com Daniel e que o ex-noivo lhe disse que deixaria um sinal para o irmão.

Terça-feira, 11 de julho

A insistência de Graça e as mensagens misteriosas do telefone de Daniel continuam atormentando Caio, que no capítulo desta terça-feira, 11 de julho, dirá para Graça que se sente em dívida com o irmão falecido. Enquanto isso, na família La Selva, outro membro estará em crise, Petra, que tem conseguido remédios escondida. Irene pedirá para Luigi que não desista da garota e o italiano descobrirá que a jovem tem comprado drogas com Kelvin.

No relacionamento de Lucinda e Andrade, o mau-caráter dirá para a esposa que não gosta da maneira como Marino olha para ela e a mulher recorrerá a irmã Anely para conseguir desabafar.

Neste capítulo, as coisas não estarão nada fáceis para Aline, que será informada pelo advogado Rodrigo que ela não poderá receber a indenização pelo incêndio em suas terras. Ela será ainda procurada por Jonatas, que pedirá uma chance a viúva depois que terminar seu namoro com Nina.

Resumo de Terra e Paixão de de quarta-feira, 12 de julho

Dando continuidade ao gancho deixado pelo capítulo de terça-feira, no começo deste episódio Aline dará um fora em Jonatas, pois dirá ao rapaz que só o vê como amigo. Além disso, no capítulo de quarta-feira, 12 de julho, o resumo de Terra e Paixão mostra que Petra passará por maus bocados. A jovem será internada pela mãe em uma clínica devido a seu vício em remédios de tarja preta.

Enquanto isso, nos outros núcleos da novela Terra e Paixão, Luigi conseguirá tirar algumas informações importantes de Kelvin depois que descobrir que ele e Ramiro são responsáveis por dar drogas a Petra. O rapaz vai contar que sua patroa Berenice tem sido visitada por Antônio.

O resumo de Terra e Paixão mostra que quem também terá dor de cabeça no capítulo de quarta-feira será Ademir, que será procurado por Flor. A jovem afirmará ao tio de Caio que ele é o pai de sua filha Rosa e ela diz que vai comprovar a paternidade. Assim, o irmão de Antônio revolverá fazer um teste de DNA para descobrir a verdade.

Antes do final do capítulo de quarta-feira, Aline vai conversar com Caio sobre as mensagens misteriosas que supostamente estão sendo enviadas por Daniel e dirá para o amigo consultar Enzo para descobrir quem está tentando manipulá-lo.

Depois disso, um homem desconhecido examinará as terras de Aline. Ele será um geólogo que vai avaliar o local a mando de Antônio. Quando o fazendeiro descobrir que por lá há muitas riquezas, mandará seu capanga Ramiro se livrar da viúva.

Resumo de Terra e Paixão de quinta-feira, 13 de julho

No capítulo de quinta-feira, 13 de julho, o resumo de Terra e Paixão mostra que o capítulo começará de forma eletrizante: Ramiro atacará Aline por ordem de Antônio, mas a mocinha será salva por Caio. Depois do susto, ela terá uma conversa franco com o rapaz, que a ama desde o início da trama, e dirá que eles nunca poderão ser felizes juntos por causa da morte de Daniel.

Na pousada, Nina, que será a nova gerente do lugar, vai flagrar Luigi com Anely, o que não será nada bom para nenhum dos dois. No entanto, o envolvimento da dupla continuará escondido e Luigi até pedirá para o sogro que Antônio contrate a irmã de Lucinda para ser sua secretária. Enquanto isso, o fazendeiro estará vivendo uma crise com Irene, pois se negará a demitir Angelina.

E falando em Irene, Ramiro abrirá a boca para a patroa e confirmará uma dura verdade: a de que Antônio tem se encontrado com Berenice às escondidas. Assim, a vilã vai resolver agir contra a dona do bar de Nova Primavera e mandará Ramiro soltar um animal peçonhento no armário da jovem.

Por fim, Antônio prometerá que vai deixar a vida de Aline a salvo se Caio se casar com Graça e em seguida o rapaz pedirá a loira em casamento.

Resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 14 de julho

O noivado de Caio e Graça continuará em foco no começo do capítulo de sexta-feira, 14 de julho, e o personagem de Cauã Reymond deixará claro para a ex-cunhado e agora noiva que só está fazendo isso por Daniel. Enquanto isso, Jonatas ouvirá elogios de Nina por Lucinda e tentará reatar com a ex-namorada, mas receberá um não da garota. Além disso, no capítulo de sexta, Marino vai prender Andrade ao flagrá-lo com Lucinda, o que deixará os ânimos afloradaos. Após a fofoca de Kelvin sobre os encontros de Berenice e Antônio, o garçom dirá para a patroa que foi Irene quem mandou Ramiro colocar a cascavel em seu quarto, o que é claro deixará a jovem nada feliz e a fará invadir a casa de Irene mais tarde. No final do capítulo, Aline vai confessar para a mãe Jussara que gostou de ficar com Caio, mas o rapaz já estará em outra e pedirá para Luigi lhe ensinar como se portar e ter boas maneiras agora que é noivo de Graça. Nesse meio-tempo, Gladys aconselhará a filha Graça a não se encontrar mais com Marino agora que está noiva de Caio.

Capítulo de sábado, 15 de julho

Com a invasão de Berenice na casa de Irene, as duas brigarão e trocaram diversas ofensas no começo do capítulo do sábado, 15 de julho, o último da semana.

Durante esta confusão, Antônio estará preocupado com outra coisa e garantirá a Silvério e Vinícius que vai conseguir tirar Aline de suas terras. Enquanto o vilão faz planos contra ela, a mocinha Aline não estará em um momento bom, pois estará cheia de dívidas e terá não terá a extensão de Franco para poder pagar a segunda parcela da dívida. Jussara até colocará sua casa à venda para ajudar a filha. Jonatas e Caio se oferecerão para ajudar. No final do capítulo, o resumo de Terra e Paixão mostra que Marino terá atritos com Andrade e se recusará a sair da pousada. Enquanto isso, após o teste de DNA, Ademir vai dizer para Flor que é pai de Rosa e informará que pedirá a guarda da menina.

