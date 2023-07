Johnny Massaro mostra se Daniel morreu mesmo em Terra e Paixão

Daniel sofreu um grave acidente de Carro em Terra e Paixão e faleceu após uma cirurgia que tentou salvá-lo. No entanto, a morte prematura do personagem de Johnny Massaro na novela de Walcyr Carrasco, junto ao fato do velório do rapaz ter sido de caixão fechado, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha se, de fato, o herdeiro deixou a trama. Com novas publicações de Massaro nas redes, o que tudo indica é que ele não retorna ao folhetim.

Johnny Massaro revela bastidores da morte de Daniel

Após realizar algumas publicações nos últimos dias no Instagram, em que se despediu e agradeceu a equipe e elenco da novela Terra e Paixão, o ator Johnny Massaro publicou na noite de sábado, 8 de julho, os bastidores da gravação de algumas de suas últimas cenas, o do acidente que matou Daniel. O famoso resolveu mostrar ao público como foi filmada a sequência e mandou um beijo especial para o câmera que o acompanhou durante a filmagem.

Não apenas esta, mas várias outras publicações do ator indicam que ele não retorna mais ao folhetim. Nos stories, Johnny Massaro também repostou no sábado uma foto do site oficial da emissora, que afirmava que o ator se despediu do folhetim. Além de também mostrar que está aproveitando o novo tempo livre longe dos estúdios da emissora, e assim escolheu aproveitar marcando presença na peça "Coisa", no Teatro Glaucio Gill, estrelada por Lisa Eiras.

Além disso, o ator gravou um vídeo especial para o perfil oficial do Instagram da TV Globo na semana passada falando sobre a despedida do personagem. "Então gente, como vocês já sabem, o Daniel sofre um acidente e morre. A gente já sabia que isso ia acontecer, não sabia quando, mas sabia que ia. Claro que o fato de saber não impede de sofrer uma dorzinha, uma espécie de luto nessa despedida. Afinal, para mim foi uma trajetória de muita alegria, de muito aprendizado, que com certeza vai me marcar para o resto da vida e que vou sentir muita saudade", afirmou o artista.

Na gravação, o ator voltou a agradecer a equipe e colegas de elenco e disse que é muito grato pela oportunidade. Antes de se despedir, ele comentou que esperava que o público sentisse um pouco de saudade de Daniel, assim como ele sentiria falta.

A morte de Daniel já estava prevista para ocorrer antes mesmo da estreia do folhetim. O próprio ator Johnny Massaro já havia dados spoilers que não estaria presente durante toda a trama de Walcyr Carrasco. Se o romance do filho de Irene com Aline (Barbara Reis) tivesse vingado, a possibilidade do autor deixar o rapaz vivo na trama poderia existir. No entanto, na internet a grande torcida é para o casal Caio e Aline e o romance com Daniel não emplacou, o que diminuiu as chances de o destino do advogado mudar no folhetim.

Se Daniel está morto, quem está enviando as mensagens para Caio?

Quando Caio começou a receber mensagens e ligações estranhas do falecido irmão, entre o público muito se pensou que a atitude fazia parte dos planos da vilã Irene para que ele fique noivo da cunhada grávida. No entanto, quando Graça contou que Caio estava sendo atormentado pelas "mensagens do além", a personagem de Gloria Pires mostrou que não foi ela quem tomou tal atitude. A megera até ficou brava, pensando que o enteado havia inventado a história toda.

Então, se não é Irene, quem é? O mistério agora é algo que os telespectadores querem descobrir e ainda não conta com pistas. Os resumos oficiais e as informações sobre os próximos passos da trama ainda deixam em segredo quem resolveu deixar Caio se sentindo culpado pelo filho de Daniel crescer sem um pai, assim empurrando-o na direção de Graça (Agatha Moreira).

Os pais de Graça podem ser uma possibilidade, já que Gladys (Leona Cavalli) se envolveu com o funcionário do TI Enzo (Rafael Gualandi), que poderia ajudá-la no plano. Porém, até o momento a loira não confessou nada para a filha que indique isso.

Leia também - Caio casa com Graça em Terra e Paixão? Dupla ficará noiva