Danton Mello e Selton Mello são irmãos? Veja a relação dos atores

Atualmente, Danton e Selton Mello estão no ar em novelas da Globo, em Um Lugar ao Sol e Nos Tempos do Imperador, respectivamente. Além de compartilharem o mesmo sobrenome, os dois são bem parecidos. A audiência ficou em dúvida se Danton Mello e Selton Mello são irmãos. Confira abaixo.

Danton Mello e Selton Mello são irmãos?

Danton Mello e Selton Mello são irmãos. Selton é o mais velho, nascido em 30 de setembro de 1972, atualmente com 48 anos. Já Danton nasceu em 29 de maio de 1975 e tem 46 anos. Os dois são filhos de Dalton Natal Melo e de Selva Aretusa de Figueiredo Melo.

Apesar de serem atores há bastante tempo, os dois irmãos só foram atuar juntos pela primeira vez neste ano, no seriado Sessão de Terapia. Selton é o protagonista da série e também o diretor, e foi ele quem escalou o irmão para participar da obra.

Em Sessão de Terapia, Danton e Selton também interpretaram irmãos. Após a morte de sua mãe, Caio Barone, personagem de Selton, entra em conflito com Mariana (Bruna Chiaradia), que tenta convencê-lo de conhecer seu irmão caçula, Miguel, vivido por Danton.

Na vida real, Danton é casado com a empresária Sheila Ramos, com quem está junto desde 2013. Ele tem duas filhas, Luísa e Alice, frutos de seu casamento anterior com Laura Malin.

Selton é extremamente discreto com sua vida pessoal e segue solteiro e sem filhos. No passado, ele já namorou Danielle Winits e Andréa Leal.

- PUBLICIDADE -

Nos Tempos do Imperador

Selton Mello está em cena como o protagonista de Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis. Na trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, ele interpreta Dom Pedro II.

Seu personagem é casado como Teresa Cristina (Letícia Sabatella), assim como na vida real, mas mantém um caso há anos com Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

A novela também mostra a relação do imperador com suas filhas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao), além de mostrar o imperador diante de seu inimigo Solano López (Roberto Birindelli) e a Guerra do Paraguai.

Um Lugar ao Sol

Danton também está no ar, mas na nova novela das nove, Um Lugar ao Sol. Ele interpreta Mateus, ex-namorado de Lara (Andreia Horta) que tenta reconquistar o coração da mocinha após a falsa morte de Christian (Cauã Reymond).

Ele é pai de uma garotinha chamada Marie e também é viúvo. Mateus tem ajudado Lara a descobrir o que realmente aconteceu com o protagonista da novela.