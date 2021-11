Filho da Condessa de Barral rejeita a mãe em Nos Tempos do Imperador

Luísa (Mariana Ximenes) está ansiosa para rever Dominique (Guilherme Cabral) após ficar anos sem ver o garoto, mas ele não sente o mesmo por ela. Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, o filho da Condessa de Barral vai preferir viajar com seu pai ao invés de reencontrar sua mãe.

Filho da Condessa de Barral não quer rever Luísa

Logo na primeira fase da trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, Luísa optou por ficar no Brasil e se tornar preceptora das princesas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao). Enquanto isso, seu marido Eugênio voltou para a França com o filho do casal, que na época ainda era criança.

Anos depois, as princesas se casaram e não há mais necessidade da Condessa permanecer no Brasil. Luísa prepara sua volta à França, mas receberá uma notícia desanimadora.

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (22), ela receberá uma carta de Eugênio e descobrirá que seu filho pediu para ficar viajando durante um ano, justo quando a Condessa resolveu voltar para seu país de origem. As informações são do Notícias da TV.

“Eugênio está levando meu filho para uma viagem pelo mundo! Vão ficar um ano fora! Diz que foi um pedido de Dominique, que insistiu para fazer essa viagem sozinho com ele. Meu filho pediu para viajar com o pai quando estou voltando! Ele não quer me ver!”, dirá Luísa, desolada.

Justina (Cinnara Leal) irá tentar acalmar a Condessa, mas ela continuará nervosa. “Foi Dominique que insistiu para viajar, eu sei! Nas poucas vezes em que respondeu minhas cartas, ele se limitava a meia dúzia de palavras. No geral, se queixando de estar no colégio interno. Era de mim que ele se queixava, da mãe que ele tinha e que o abandonou!”, continuará a preceptora.

Luísa vai se culpar por ter ficado longe de seu filho por tantos anos e por ter deixado ele ser criado por outras pessoas.

