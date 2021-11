Danton Mello em Um Lugar ao sol: quem é a paixão do passado de Lara

Lara reencontrou um amor do passado, vivido por Danton Mello em Um Lugar ao Sol, e ficou com o coração mexido, mesmo que ainda esteja em luto por Christian (Cauã Reymond), que ela pensa estar morto. O personagem de Danton ainda terá futuro com a mocinha interpretada por Andreia Horta.

Quem é o personagem de Danton Mello em Um Lugar ao Sol?

Mateus é um homem viúvo, pai de uma criança chamada Marie (Maju Lima). Ele cria a menina sozinho e mora em Pouso Feliz. Namorado de adolescência de Lara, o homem esbarra na mocinha quando ela retorna a sua cidade natal, para curar as feridas deixadas pela morte de Christian, que ela não sabe que está vivo e se passando por Renato no Rio de Janeiro.

Quando arranja um trabalho na cantina de uma escola e reencontra Mateus em Um Lugar ao Sol, Lara vai parar em um jantar com o personagem de Danton Mello e ele revela que até hoje tem sentimentos pela ex-namorada, mesmo 8 anos após a partida dela para o Rio.

Mateus insinua um possível romance entre eles, mas Lara descarta um relacionamento, pois diz que ainda sofre com a perda de Christian. O personagem de Danton Mello em Um Lugar ao Sol aceita a recusa, mas mantém as esperanças: “eu também não [estou pronto para namorar]. Aí é que está. Quem sabe, a gente não se afina?”

Futuro

Lara vai se render aos encantos de Danton Mello em Um Lugar ao Sol e vai tentar seguir com sua vida. Assim, a moça aceitará se casar com Mateus. A dupla vai trocar alianças e o viúvo vai sugerir que ambos deixem o passado para trás e comecem uma nova vida juntos.

Porém, a felicidade não durará muito. Lara não vai conseguir esquecer Christian e continuará pensando em tudo que poderia ter vivido com o amado, caso ele ainda estivesse vivo. Nos capítulos seguintes ao do casamento dos personagens de Danton Mello e Andreia Horta em Um Lugar ao Sol, Mateus irá descobrir algo e se decepcionará.

Depois de topar tentar engravidar, Lara vai enganar o marido e não contará que ainda toma suas pílulas anticoncepcionais. No entanto, Mateus encontrará a cartela de remédio e o relacionamento ficará em crise.

