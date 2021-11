Maria Fernanda em Um Lugar ao Sol: mulher vai causar reviravolta

Christian assumiu a identidade de Renato e agora terá que lidar com as consequências de sua decisão. Em breve em Um Lugar ao Sol, a personagem Maria Fernanda vai aparecer como alguém do passado do gêmeo endinheirado para causar uma reviravolta na vida do rapaz interpretado por Cauã Reymond.

Quem é Maria Fernanda em Um Lugar ao Sol?

Maria Fernanda é uma mulher do passado de Renato, ela e o filho adotivo de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) tiveram um relacionamento quando ambos moravam em Paris, na França, anos atrás.

A moça aparecerá na trama e abordará Christian, pensando que o rapaz é Renato. Por nunca ter conhecido Maria Fernanda, o farsante vai estranhar a interação em Um Lugar ao Sol, mas logo receberá um informação que o deixará abalado: Maria diz ter tido um filho com Renato e quer fazer teste de DNA.

Maria Fernanda pressionará Christian/Renato a fazer o teste de DNA em Um Lugar ao Sol como comprovação que é pai de seu filho, mas o marido de Bárbara (Alinne Moraes) ficará em pânico, com medo de sua verdadeira identidade ser revelada deste jeito.

De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, é esperado que a personagem Maria Fernanda apareça em Um Lugar ao Sol pela primeira vez na semana do dia 22 de novembro.

Atriz

Maria Fernanda será interpreta pela atriz Fernanda Nobre em Um Lugar ao Sol. Ainda não foram divulgadas fotos oficias da personagem. Até o momento a Globo só liberou o que a mulher fará ao se deparar com Christian, mas não soltou nenhuma chamada sobre o encontro.

Casada com o diretor e encenador artístico José Roberto Jardim, a famosa tem 38 anos, já foi casada antes com o ator Gabriel Gracindo e trabalha como atriz desde criança. Sua primeira aparição nas telinhas foi como Bibi na novela Despedida de Solteiro de 1992, da TV Globo.

Cerca de dois anos depois ela atuou em A Viagem e Quatro por Quatro. Depois disso a atriz esteve envolvida com a novela Malhação, ela viveu a personagem Bia.

Em 2004 ela participou de uma produção da Record TV pela primeira vez, a novela A Escrava Isaura, e no ano seguinte esteve em Prova de Amor. Nos anos seguintes ela atuou em Caminhos do Coração (2007 – 2008), Os Mutantes (2008) e Poder Paralelo (2009).

Em 2013 ela retornou ao Grupo Globo e trabalhou no GNT e Multishow até que voltou às telinhas da TV Globo e viveu Gaby em A Lei do Amor (2017). Antes de ser Maria Fernanda em Um Lugar ao Sol, sua última novela foi Deus Salve o Rei em 2018.

