Daniel está vivo em Terra e Paixão ou não?

Uma das grandes surpresas de Terra e Paixão se tornou o retorno de Agatha (Eliane Giardini), dada como morta desde o começo da trama. O que leva o público a um questionamento: se a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) está viva, será que Daniel também está? Interpretado pelo ator Johnny Massaro, o personagem se despediu da trama após sofrer um grave acidente de carro. Porém, ninguém viu seu corpo no enterro, então será que ele vai voltar?

Daniel vai voltar em Terra e Paixão?

A morte de Daniel foi anunciada antes mesmo da estreia da novela Terra e Paixão, mas tudo pode acontecer em uma novela, até mesmo o retorno de um personagem que supostamente já morreu, não é mesmo? Por enquanto, o ator Johnny Massaro não tem dado indícios de retorno e recentemente publicou no Instagram que está em outro projeto, a minissérie da HBO Max Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, que retratará a epidemia de AIDS no Brasil na década de 1980, e já começou sua produção, mas ainda não tem data de estreia.

No entanto, mesmo com as indicações de que Massaro já está envolvido em outro trabalho, o público ainda acredita que o rapaz pode estar vivo e retornar no futuro de Terra e Paixão. Além do mais, o folhetim só terminará em janeiro, o que dá muito tempo para reviravoltas na trama e possível retorno de Johnny ao elenco.

Uma das principais suspeitas levantadas pelo público logo após a morte do advogado na trama foi que o caixão de Daniel ficou fechado durante todo o velório e enterro. A justificativa usada para isso foram as cicatrizes, consequência do acidente e a cirurgia para tentar salvar a vida do rapaz. Porém, antes de sua morte, ele apareceu em cenas no hospital com a cabeça enfaixada e alguns hematomas no rosto, sem nada muito grave aparente.

Além disso, o que mais despertou a curiosidade do público foi a armação no carro em que o advogado dirigiu naquele dia. Caio (Cauã Reymond) fez uma investigação na novela e descobriu que os freios do veículo foram sabotados. Para piorar a situação, ele acredita que o irmão foi uma vítima do acaso, porque ele é quem mais dirigia aquele

carro.

A partir daí, duas teorias divergentes ganham espaço nas redes sociais sobre quem sabotou o carro. Em uma delas, Daniel foi uma vítima real e acabou morta. Já na outra, ele mesmo fez parte de toda a armação.

Na primeira delas, foi sugerido pelo público que Irene (Gloria Pires) tentou matar Caio para deixar Daniel livre com a sucessão da família, mas o plano deu errado e o advogado acabou morto no lugar. "Essa cena [de Irene no túmulo de Daniel] deixando bem clara que além do sofrimento de perder um filho, a Irene também está sofrendo por culpa, ela mandou matar o Caio e o Daniel que acabou morrendo", sugeriu uma telespectadora.

Já a segunda teoria levanta a hipótese de Daniel ter forjado a própria morte para retornar ao folhetim no futuro. "Do jeito que o Walcyr é, eu não duvido que seja revelado que ele [Daniel] forjou a própria morte e está mandando matar todo mundo que está investigando", opinou um fã da novela nas redes sociais.

Se esta teoria estiver correta e Daniel tenha fingido sua própria morte, é provável que a grande revelação só ganhe espaço na trama na reta final de Terra e Paixão, devido ao alto nível desta reviravolta, o que causaria grandes momentos na trama. Assim, se este retorno ocorrer, Massaro só deve voltar aos estúdios da Globo nos últimos meses de gravações da novela. Por enquanto, ele não tem dada às caras por lá.

Quantos capítulos vai ter Terra e Paixão?

Terra e Paixão tem previsão de bater os 221 capítulos no total. Se o folhetim chegar tão longe quanto se espera e completar seus oito meses no ar em janeiro, a trama irá se igualar a Amor à Vida e O Cravo e a Rosa, novelas de Walcyr Carrasco que também alcançaram a marca de 221 capítulos, mas ficará abaixo de Alma Gêmea e Caras & Bocas, que tiveram 227 e 232, respectivamente, e são as mais compridas do autor.

Entre as maiores novelas de Carrasco estão também A Padroeira, que somou 215 capítulos, Chocolate com Pimenta, com 209 capítulos, e Sete Pecados, que contou com 208 capítulos.

