Nice em Terra e Paixão, relembre os filmes e novelas de Alexandra Richter

Alexandra Richter, 56, entrou em Terra e Paixão para interpretar Nice, a suposta herdeira de Cândida (Susana Vieira). A atriz é uma das mais conhecidas na teledramaturgia nacional, acumulando dezenas de novelas e filmes ao longo da carreira. Antes de voltar ao horário nobre, ela esteve recentemente em "Além da Ilusão".

Quais novelas Alexandra Richter fez?

A atriz começou a carreira na Globo na década de 90 fazendo pequenas participações e figurações nas novelas, até que conquistou seu primeiro papel fixo como Elisa em "Laços de Família" (2000).

Em seguida, esteve em "Coração de Estudante" (2002) antes de passar três anos no extinto programa humorístico "Zorra Total". Retornou às novelas em 2010, quando viveu Jackie em "Passione" e seguiu trabalhando em folhetins, incluindo os títulos "Cheias de Charme" (2012), "Malhação: Casa Cheia" (2013) e "Boogie Oogie" (2015).

Em 2015, a atriz voltou ao horário nobre interpretando Dalila em "A Regra do Jogo". Outros folhetins nos anos seguintes foram "Rocky Story" (2016), "Pega Pega" (2017), "O Tempo Não Para" (2018) e na série "Desalma" (2020).

O trabalho mais recente de Richter na televisão havia sido em 2022, quando a atriz interpretou Julinha em Além da Ilusão, novela das 18h.

Agora, a atriz foi escalada para viver Nice em Terra e Paixão. A nova dona do bar é uma golpista que se passa por missionária religiosa para se dar bem na vida e possui alguma história no passado com Irene (Gloria Pires). É possível que a personagem esteja se passando pela sobrinha-neta de Cândida apenas para ficar com o estabelecimento, que tem barras de ouro escondida. A personagem também tem algum esquema escuso com pessoas poderosas, pois está na mira de quem está interessado em conseguir o tal tesouro escondido.

Alexandra Richter também tem uma carreira no cinema. Seu primeiro papel nas telonas foi em 2004, interpretando Dóris em "Xuxa e O Tesouro da Cidade Perdida". A atriz esteve em mais dois filmes da Rainha dos Baixinhos nos anos seguintes, além de ter interpretado Iesa nos três filmes da franquia "Minha Mãe É Uma Peça" com Paulo Gustavo.

No currículo da atriz também estão os longas "D. P. A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo" (2022), "A História de Nós Dois" (2018) e "Divã" (2009).

Além do cinema e da TV, Richter tem uma extensa carreira no teatro e soma mais de quinze palcos ao longo da carreira. Recentemente, ela estava em cartaz com"Gargalhada Selvagem" ao lado de Rodrigo Fagundes.

Richter é casada?

Alexandra Richter é casada com Ronaldo Braga há mais de 25 anos. Os dois eram amigos de infância, e se conheceram quando tinham apenas 10 anos de idade. O rapaz chegou a se casar com outra pessoa, e a atriz compareceu ao casamento, já que no início eles eram apenas amigos e a relação nunca evoluiu para um romance.

Anos depois, eles se reencontraram e engataram um namoro. Richter contou que o casal foi morar junto em apenas três meses: "'Vamos agilizar isso aí, já nos conhecemos'. Mas juro, não roguei praga para o casamento dele não", brincou em entrevista ao Encontro em julho de 2019.

O casal tem uma única filha, Gabriela, de 20 anos de idade, que foi adotada por Alexandra e Ronaldo quando tinha apenas três anos . A jovem está cursando o segundo ano da faculdade de Medicina.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Richter posta poucas fotos com a herdeira. Recentemente, ela compartilhou alguns cliques de uma viagem a Holambra do lado da jovem.

