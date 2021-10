De Novo Mundo, Elvira Matamouros estará em Nos Tempos do Imperador

Elvira Matamouros vai fazer uma breve aparição em Nos Tempos do Imperador. A atriz Ingrid Guimarães deixou gravada uma participação na novela antes de encerrar seu contrato com a Globo.

Quando Elvira Matamouros vai aparecer em Nos Tempos do Imperador?

Elvira só deve aparecer em Nos Tempos do Imperador por volta do capítulo 130 – ou seja, em janeiro de 2022. A trama ainda está no episódio 63.

A personagem fez parte de Novo Mundo, exibida em 2017. Interpretada por Ingrid Guimarães, a mulher é mãe de criação de Quinzinho, que na história de quatro anos atrás foi vivido pelo ator mirim Theo de Almeida. Na atual novela das seis, quem vive o filho de Elvira é Augusto Madeira.

A gravação das cenas de Ingrid foram o último trabalho dela na Globo. Atualmente, a atriz faz parte do elenco da Amazon Prime Video, plataforma de streaming.

A mãe de Quinzinho aparecerá irreconhecível, com 70 anos. Ela dirá que veio ao Brasil para passar seus últimos anos de vida, mas tudo se trata de uma armação entre ela e o filho.

Quem era Elvira em Novo Mundo?

Na trama que antecedeu a história de Nos Tempos do Imperador, Elvira Matamouros era uma atriz da mesma companhia de teatro de Joaquim (Chay Suede), por quem era apaixonadíssima. A mulher se aproveita de uma bebedeira do rapaz para obrigá-lo a se casar com ela. Desde então, ela nunca mais deu sossego para ele.

Quinzinho é o filho de criação do casal. Mais adianta na trama, Joaquim se envolve com Anna (Isabelle Drummond) com quem tem uma filha, chamada Vitória. Na atual novela das seis, ela é interpretada por Maria Clara Gueiros e se tornou uma arqueóloga que trabalha para a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella).