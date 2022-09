Debate presidencial da Globo e SBT: datas até o 1º turno das eleições

Debate presidencial: faltando duas semanas para as eleições de 2022, os candidatos que disputam à Presidência da República têm na agenda dois debates, do SBT e o da Globo, o último acontece tradicionalmente às vésperas das eleições.

Como neste ano os canais e jornais formaram um pool de veículos de comunicação para realização e transmissão do debate presidencial, no dia 24 de setembro, sábado, o debate é promovido pelo SBT, CNN Brasil, Veja, O Estado de S.Paulo, Nova Brasil FM e o portal Terra, segundo o jornal Estado de Minas.

Já no dia 29 de setembro, o último debate presidencial é promovido pela TV Globo, a três dias das eleições.

Os dois principais candidatos na disputa, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ainda não confirmaram a ida no debate presidencial dos dois veículos, mas devem participar.

Muito esperado pelos eleitores, os candidatos ao Governo de São Paulo também terão dois debates à frente: no dia 17, pelo SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra e no dia 27 pela Globo.

Quando será o próximo debate presidencial

Debate presidencial será realizado no dia 24 de setembro, sábado, pelo SBT. Formado por um pool de veículos de comunicação, o debate é promovido pelo canal em parceria com a CNN Brasil, revista Veja, O Estado de S. Paulo, Rádio Nova Brasil FM e portal Terra.

Segundo a IstoÉ, o debate presidencial será mediado pelo jornalista Carlos Nascimento, com início às 19h pelo horário de Brasília. Serão quatro blocos, com transmissão ao vivo dos veículos que fazem parte do pool.

De acordo com o SBT, seis jornalistas, de cada um dos veículos que promovem o debate presidencial do dia 24, farão perguntas no segundo e no quarto bloco. No primeiro e no terceiro os candidatos à Presidência da República fazem perguntas entre si, de acordo com a ordem de sorteio que será realizado em reunião entre integrantes da campanha.

A ordem dos candidatos no estúdio também será definida em sorteio, ainda segundo o SBT, na presença dos assessores de campanha. Todos os candidatos serão informados do tempo de cada fala pelo apresentador e também no cronômetro que ficará ao centro do estúdio.

Se houver pedido de direito de resposta por parte de algum candidato, o corpo jurídico do debate vai analisar e definir se concede ou não.

Além de Lula (PL) e Bolsonaro (PL), devem estar presentes os candidatos Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Felipe d’Avila (Novo).

Quando será o debate presidencial da Globo?

Tradicionalmente, a Rede Globo fecha o calendário de debate presidencial sempre às vésperas das eleições. Neste ano, o debate presidencial da Globo será realizado no dia 29 de setembro, faltando três dias para o pleito.

O debate presidencial será transmitido pela TV Globo, g1 e na Globoplay logo após a novela Pantanal, a mediação será do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner.

Segundo jornal O Globo, este ano o último debate presidencial traz uma novidade. O candidato que não comparecer terá, além da cadeira vazia exibida aos telespectadores, as perguntas dos adversários serão feitas ao candidato ausente simbolizado pela cadeira vazia.

Outra novidade é que no debate presidencial da Globo é que Padre Kelmon, candidato à Presidência da República pelo PTB, terá seu lugar entre os presidenciáveis.

Kelmon que era vice de Roberto Jefferson que teve sua candidatura indeferida por estar em prisão domiciliar, vai participar do debate presidencial da Globo depois de assumir a chapa do partido na disputa.

O candidato terá direito porque, segundo o Estadão, o partido do qual faz parte, o PTB, tem o número mínimo de deputados federais para garantir assento em debates.

São esperados Lula (PL) e Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Felipe d’Avila (Novo). Até o momento os dois favoritos na disputa, o ex-presidente Lula e o atual presidente que tenta a reeleição Jair Bolsonaro (PL) não confirmaram presença, mas devem participar.

Debate presidencial: calendário de debates com candidatos à Presidência da República

Na reta final do primeiro turno, os candidatos à Presidência da República têm dois debates pela frente. O primeiro será realizado dia 24 de setembro, no SBT e o último, pela TV Globo no dia 29 de setembro.

Confira abaixo as datas e onde assistir a cada debate presidencial:

24 de setembro por SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, rádio Nova Brasil FM e Portal Terra

O debate presidencial do SBT dentro do formato de pool, em parceria com outros veículos de imprensa, será realizado no dia 24 de setembro (sábado) nos estúdios do SBT. A transmissão será feita pelas redes SBT, CNN, revista Veja, jornal O Estado de S. Paulo, rádio Nova Brasil FM e Portal Terra.

Horário: 19h

Pool: SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, rádio Nova Brasil FM e Portal Terra

Onde assistir: SBT, SBT News e transmissão será simultânea pelos veículos em suas diferentes plataformas.

29 de setembro na TV Globo

Último debate presidencial, o da TV Globo será realizado a três dias do primeiro turno, no dia 29 de setembro, pela TV Globo. Tradicionalmente a Globo fecha os debates presidenciais tanto do primeiro quanto do segundo turno. A transmissão será feita pela Globo, g1 e Globoplay.

Horário: Após a novela Pantanal

Pool: TV Globo

Onde assistir: Transmissão será pela Globo, g1 e Globoplay.