Eleições 2022: veja os partidos que apoiam Lula

O candidato Lula (PT) conseguiu, este ano, fazer o maior número de alianças de sua história, com 10 siglas o apoiando no primeiro turno. Os partidos que apoiam Lula nas Eleições 2022 são: Solidariedade, PSOL, Rede, PSB, Agir, Avante, Pros e a federação “Brasil da Esperança” com PT, PCdoB e PV. Além disso, no total, a coligação do petista lançou 8.259 candidaturas este ano.

Este ano, os eleitores brasileiros devem votar em candidatos para os cargos de: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e, se necessário, o segundo turno será dia 30 do mesmo mês. A votação acontece das 8h às 17h, segundo horário de Brasília.

1. “Brasil da Esperança”

Formada pelos partidos PCdoB, PV e PT, a coligação “Brasil da Esperança” lançou candidatos para 13 estados brasileiros e um para o Distrito Federal.

2. PCdoB

Embora o PCdoB tenha nascido em 1922, seu registro foi feito apenas em 1988. O partido segue o espectro político da esquerda e segue os preceitos do marxismo e leninismo.

Em 1989, o partido fez parte da “Frente Brasil Popular” junto com o PT e o PSB, que lançou Luiz Inácio Lula da Silva em sua primeira candidatura à presidência. O PCdoB conta com 8 deputados federais e 21 estaduais. Este ano, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) faz parte da coligação “Brasil da Esperança” junto com o PT e o PV.

3. PV

O Partido Verde (PV) foi fundado em 1986 e registrado em 1993. A sigla segue o espectro de centro-esquerda e apoia, principalmente, o ambientalismo e a ecologia. O PV também tem valores como a cidadania, o pacifismo e a diversidade. O partido conta com 4 deputados federais e 28 estaduais. Este ano, o partido se juntou ao PT e ao PCdoB na coligação “Brasil da Esperança”.

4. PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado em 1980 e tem alinhamento político ao centro-esquerda. Seus princípios estão alinhados com o socialismo democrático. O PT é um dos maiores representantes da esquerda da América Latina, muito se deve ao fato de que o partido foi um dos maiores opositores à ditadura militar no Brasil. Atualmente, a sigla compõe grande parte das cadeiras na Câmara dos deputados, ficando atrás somente do PP e do PL. Atualmente o PT tem 4 governadores, 7 senadores, 56 deputados federais e 85 estaduais, no país.

5. Solidariedade

O Solidariedade foi fundado em 2012 e registrado em 2013. O partido é de centro-esquerda e segue princípios humanistas, como a defesa dos direitos trabalhistas e direitos humanos. O partido conta com 8 deputados federais e 29 estaduais (dados de 2018). Este ano, o Solidariedade lançou candidatos ao governo de sete estados.

6. PSOL

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi fundado em 2004 e registrado em 2006. Sua criação se deu por meio de dissidências dentro do PT. O partido é alinhado à esquerda política e segue o princípio do socialismo democrático.

O PSOL tem 8 deputados federais e 14 estaduais. Em 2022, a sigla lançou candidatos para 19 estados e um para o Distrito Federal.

7. Rede – Partidos que apoiam Lula

A Rede Sustentabilidade foi fundada em 2013 e registrada em 2016. Pode ser considerada alinhada ao centro, já que tem diferentes figuras políticas dentro da sigla. O partido tem como princípio a sustentabilidade e se diz um ambientalista e humanista. Marina Silva é a principal liderança da Rede.

O partido tem, em atuação, 2 deputados federais e 5 estaduais. Em 2022, a Rede lançou apenas dois candidatos para governador, mas fez coligação com o PSOL em outros estados.

8. PSB

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi fundado em 1985 e registrado em 1988. Seu alinhamento político é de centro-esquerda e tem como princípio a social-democracia. A sigla lançou candidatos para governador em seis estados e no DF.

O PSB tem 4 governadores, 1 senador, 24 deputados federais e 70 estaduais (dados de 2018), no Brasil. Em julho de 2022, o partido oficializou seu apoio a Lula e também a candidatura de Geraldo Alckmin como seu vice na chapa.

9. Agir – Partidos que apoiam Lula

O Agir foi criado em 1985 com o nome de Partido da Juventude (PJ), em 1989 foi renomeado e passou a se chamar Partido da Reconstrução Nacional. Em 2000, mudou novamente o nome para Partido Trabalhista Cristão (PTC). Apenas em 2021, a nomenclatura Agir foi criada, sendo registrada no ano seguinte. A legenda é de se alinha ao espectro político do centro.

O partido não tem nenhum deputado federal eleito e conta com 12 deputados estaduais. O Agir lançou candidatos para apenas quatro estados, mas fez coligações com outros partidos.

10. Avante

O partido foi fundado em 1989 e registrado em 1994 com o nome de Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB). Mas em 2017 mudou seu nome para Avante. A sigla se alinha ao centrismo político.

O Avante não tem candidatos a governador este, mas fez coligações com outros partidos em alguns estados. O partido tem seis deputados federais e 18 estaduais.

11. Pros – Partidos que apoiam Lula

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) foi fundado em 2010 e registrado em 2013. A sigla é alinhada ao centrismo político e apoia o liberalismo social. O Pros tem 4 deputados federais e 23 estaduais. O partido lançou dois candidatos para governador, mas fez coligações em outros estados.

Até agosto deste ano, o Pros tinha um candidato na disputa presidencial, Pablo Marçal. Mas no mês passado, o partido retirou a candidatura de Marçal e declarou apoio a Lula.