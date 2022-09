Eleições 2022: quais são os partidos que apoiam Bolsonaro

Este ano, três siglas declararam apoio oficial à candidatura do presidente do Brasil.

Nas eleições, nem todos são adversários, candidatos e partidos fazem alianças para conseguir mais votos. Por exemplo, o PL, o PP e o Republicanos, em 2022, são os partidos que apoiam Bolsonaro na corrida para presidência. Isso significa, que as siglas vão auxiliar nas campanhas do presidente, além de manifestar apoio aos candidatos para governador, senador e deputados de sua coligação. As coligações tiveram até o dia 5 de agosto deste ano para serem registradas.

Este ano, os eleitores brasileiros devem votar em candidatos para os cargos de: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e, se necessário, o segundo turno será dia 30 do mesmo mês. A votação acontece das 8h às 17h, segundo horário de Brasília.

Partidos que apoiam Bolsonaro

PL – O partido de Jair Bolsonaro (PL), neste ano, é o Partido Liberal (PL), registrado em 2006. A legenda política se alinha ao espectro político da direita e apoia, principalmente, o liberalismo econômico. Atualmente, o PL conta com um governador estadual, 9 senadores, 78 deputados federais e 50 estaduais. Em 2022, o partido lançou 13 candidaturas para governo, nos estados de Roraima, Pará, Tocantins, Goiás, Piauí, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Jair Bolsonaro se filiou ao PL no final de 2021, após ficar dois anos sem partido, com sua saída do PSL.

PP – O Progressistas (PP) é um partido de direita, que segue os preceitos do liberalismo econômico. Foi fundado em 1995 e atualmente é um dos maiores partidos políticos do Brasil. O PP tem, em atuação no país, 2 governadores, 6 senadores, 55 deputados federais e 70 estaduais. Nestas eleições, o PP divulgou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) e faz parte dos partidos que apoiam sua reeleição. Em 2022, o partido lançou candidaturas para quatro estados brasileiros: Acre, Roraima, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Partidos que apoiam Bolsonaro – Republicanos

O Republicanos é um partido de direita no Brasil, fundado em 2005. A princípio, o partido se chamava Partido Municipalista Renovador (PMR), apenas em 2019 foi batizado com seu nome atual. Seus valores são abertamente conservadores e religiosos, o partido segue também a ideologia do liberalismo econômico. Atualmente, o Republicanos possui 2 governadores, 1 senador, 43 deputados federais e 42 estaduais no Congresso Federal. Em 2022, o partido lançou candidatos para os governos de Tocantins, São Paulo e Santa Catarina.

PTB não apoia Bolsonaro

Havia expectativa de que o PTB se aliasse ao PL e apoiasse a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). Já que o ex-presidente do partido, Roberto Jefferson, é grande aliado do presidente e apoia seu governo abertamente. Contudo, a sigla decidiu lançar o nome de Jefferson na disputa presidencial. No dia 1° de setembro, no entanto, o candidato teve sua candidatura cassada pelo TSE, por conta de seu envolvimento no escândalo do Mensalão. O PTB, então, divulgou o nome de Padre Kelmon para engrossar a corrida presidencial pelo partido, neste ano.

Divisões políticas

Embora o PP e o Republicanos tenham se manifestado oficialmente em favor da candidatura de Bolsonaro, essa união não ocorre 100% em todos os estados. Os três partidos (PL, PP e Republicanos) apenas apoiam os mesmos candidatos ao governo nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Amapá.

Em alguns lugares do Brasil, os partidos competem entre si nas disputas governamentais, como é o caso de Santa Catarina em que os candidatos Carlos Moisés (Republicanos), Jorginho Mello (PL) e Espiridião Amin (PP) se enfrentam na disputa para governador. Além disso, mesmo com o posicionamento oficial dos partidos, alguns deles manifestaram apoio a Lula ou candidatos do PT nas eleições estaduais. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Republicanos apoia a candidatura de Fátima Bezerra ao governo, candidata do PT. O mesmo ocorre em Pernambuco, o partido declara apoio a Danilo Cabral (PSB) para governador e a Lula para presidente.