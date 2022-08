Eleições: 45 propostas do plano de governo Bolsonaro 2022

O documento completo, com todas as diretrizes, está disponível no site do TSE

Batizado de “Pelo bem do Brasil”, o plano de governo Bolsonaro 2022, apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de agosto, lista as prioridades de um eventual segundo mandato do atual presidente e tem ao todo 48 páginas. Vale lembrar que o presidente eleito não tem obrigação de seguir à risca todos os pontos do plano, ele trata somente das diretrizes.

De maneira geral, o plano de governo Bolsonaro 2022 cita pautas conservadoras e reforça temas recorrentes do primeiro mandato como família, Deus, pátria, liberdade e vida. Além disso, aborda a mulher, a cultura e o meio ambiente, mas deixa claro que “não se negocia a liberdade nem a vida”.

O documento apresentado por Bolsonaro diz ainda que, desde o início do primeiro mandato, “criou-se um novo modelo de gestão, onde o caminho para a prosperidade da nação foi fundamentado na economia liberalista que investe em políticas públicas que combatem a pobreza e reduzem a desigualdade através da geração de emprego e renda”.

Entre as propostas, destaque para o Auxílio Brasil, cujo objetivo é manter o valor de 600 reais, para a proteção dos povos indígenas e quilombolas e para o acesso mais fácil à arma de fogo, a fim de garantir o direito à legítima defesa. O plano de governo Bolsonaro 2022 e dos outros candidatos à presidência estão disponíveis no site do TSE (divulgacandontas.tse.jus.br/divulga).

Confira 45 propostas do plano de governo Bolsonaro 2022

O DCI reuniu 45 propostas do plano de governo Bolsonaro 2022, divididas por temas, as quais estão listadas a seguir:

Economia, emprego e renda | plano de governo Bolsonaro 2022

– Manter o valor de 600 reais do Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023;

– Incentivar o empreendedorismo e oferecer microcrédito para os mais vulneráveis;

– Estimular a empregabilidade de mulheres e jovens;

– Modernizar o Sistema Nacional de Emprego para otimizar a oferta de vagas;

– Ampliar a isenção do Imposto de Renda para cinco salários-mínimos;

– Desestatizar as empresas estatais, controladas pelo governo federal;

– Incentivar a criação de oportunidades para proporcionar o crescimento profissional do servidor público;

– Melhorar a infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas;

– Incentivar o turismo, valorizando o patrimônio cultural e natural do Brasil para visitação;

– Estimular a inovação tecnológica nas empresas e incentivar a aplicação de recursos privados em ciência, tecnologia e inovação (CT&I);

– Fortalecer a digitalização dos serviços essenciais e consolidar a conectividade por meio da tecnologia 5G;

– Ampliar e modernizar a logística nacional de produtos e mercadorias para diminuir custos e aumentar a competitividade.

Educação e cultura | plano de governo Bolsonaro 2022

– Oferecer cursos aos professores para capacitá-los para o ensino de disciplinas voltadas à tecnologia;

– Reforçar ações no sentido de formar e valorizar os professores;

– Fortalecer os planos de carreira e a remuneração da categoria e melhorar as condições de trabalho;

– Ampliar o acesso à educação em todos os níveis e recuperar o ensino que foi prejudicado durante a pandemia;

– Ampliar o combate à violência institucional contra crianças e adolescentes;

– Fortalecer a política nacional de esporte, promover a atividade física e a inclusão de pessoas com deficiência nas práticas esportivas;

– Maximizar o investimento na cultura brasileira e fortalecer valores culturais.

Saúde e social | plano de governo Bolsonaro 2022

– Melhorar o acesso aos serviços de saúde;

– Fortalecer programas voltados para mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência para proteger a família;

– Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para possibilitar a autonomia das famílias;

– Promover o acesso à água potável e ao saneamento básico, a fim de melhorar o bem-estar da população e reduzir a pressão no sistema de saúde;

– Promover o acesso da população à alimentação saudável por meio de políticas que reduzam o impacto da inflação no poder de compra;

– Promover a intermodalidade do Sistema Nacional de Transporte, a fim de beneficiar o cidadão que se desloca para o trabalho;

– Reduzir o preço da energia, do gás e da produção industrial;

– Incentivar a liberdade religiosa e a liberdade de expressão;

– Promover ações para garantir a segurança, a liberdade e o desenvolvimento social da família do campo.

Meio ambiente

– Acabar com os lixões e aterros controlados no prazo de dois anos;

– Promover o aumento da produção de energia sustentável, renovável e limpa;

– Controlar e fiscalizar queimadas ilegais, desmatamento e crimes ambientais;

– Contratar 6 mil bombeiros para atuarem nos biomas que sofrem com os incêndios, como Pantanal, Cerrado e Região Norte;

– Promover modelos produtivos sustentáveis e viabilizar economicamente projetos para conservar e recuperar florestas;

– Ampliar políticas de promoção do verde e do desenvolvimento sustentável, acelerando o desenvolvimento de ações nesse sentido;

– Proteger os direitos dos povos indígenas e quilombolas, estimulando o etnoturismo, o extrativismo sustentável e o artesanato;

– Defender, proteger e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, promover a regularização fundiária e a concessão de florestas para a iniciativa privada.

Segurança

– Fortalecer ações de combate ao crime organizado por meio da utilização de tecnologias como drones, inteligência artificial e perícia forense;

– Investir em órgãos de segurança e nas Forças Armadas, aperfeiçoando planos de carreira e de remuneração;

– Combater crimes na região amazônica, por meio da efetiva presença do Estado com a implantação de bases fixas e permanentes;

– Garantir segurança e estabilidade nas relações comerciais com outros países;

– Facilitar o acesso do cidadão às armas de fogo, ampliando o direito à legítima defesa e à liberdade individual.

Corrupção e transparência

– Combater a corrupção e implementar tecnologias modernas para sinalizar situações que mereçam atenção especial;

– Fortalecer o compromisso com a transparência para que a população tenha acesso a dados como as contas públicas e as áreas de atuação do governo;

– Reforçar o compromisso com a ética na gestão pública federal, obrigando cada ministério a acompanhar o andamento das políticas públicas;

– Buscar interação com países que defendam valores como eleições livres e transparentes, liberdade de imprensa e respeito aos poderes constituídos.