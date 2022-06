Deborah Secco: relembre as novelas que participou

Deborah Secco se tornou um dos assuntos da semana após dar uma entrevista na qual revelou ter se apaixonado por quase todos seus pares românticos com quem contracenou. A atriz é uma das mais conhecidas artistas da teledramaturgia e já esteve em mais de 20 novelas, além de filmes. Veja algumas das pricipais novelas que Deborah Secco participou.

Confissões de Adolescente está entre as novelas que Deborah Secco participou

A atriz ficou conhecida em 1994 quando foi uma das protagonistas do seriado Confissões de Adolescente, na qual interpretou a personagem Carol. A primeira temporada foi produzida e exibida pela TV Cultura, e depois a obra passou a ir no ar na Band.

A personagem de Deborah era uma jovem de 13 anos, bastante rebelde. Ela tinha mais três irmãs, Diana (Maria Mariana), Bárbara (Georgiana Góes), Natália (Daniele Valente), que precisavam lidar com os problemas da adolescência.

Laços de Família

Um dos papéis mais marcantes de Deborah Secco na televisão foi na novela Laços de Família, em 2000, na qual ela interpretou Íris. A personagem era meia-irmã de Helena (Vera Fischer), e tinha uma personalidade rebelde e espevitada. Capaz de conseguir qualquer coisa, ela se apaixona por Pedro (José Mayer), que a trata como criança.

Apesar de ter participado de A Próxima Vítima (1995), Vira Lata (1996), Zazá (1997), Era Uma Vez (1998) e Suave Veneno (1999), esse foi o seu primeiro papel de grande destaque em uma novela da Globo.

A Padroeira

Em 2001, esteve em A Padroeira na pele da personagem Cecília, que conta a história do amor impossível entre a jovem e Valentim Coimbra (Luigi Baricelli) no ano de 1717, já que ela estava prometida para outro homem.

Essa foi a sua primeira protagonista no horário das 18h. Depois de interpretar a mocinha, ela esteve em Brava Gente (2002), Os Normais (2002) e O Beijo do Vampiro (2002).

Celebridade está entre as novelas que Deborah Secco participou

Dois anos depois de A Padroeira, foi a vez de Deborah dar vida à manicure Darlene em Celebridade (2003). A personagem vivia em busca da fama e fazia qualquer coisa para aparecer em revistas e colunas sociais.

Ela disputa o amor do bombeiro Vladimir (Marcelo Faria) com Jaqueline Joy (Juliana Paes), outra manicure que trabalha no salão de Salvador (Roberto Bomfim). No final da novela, Darlene consegue se casar com Vlad, que fica famoso por ironia do destino.

América

Na lista de suas personagens mais marcantes também está Sol, de América (2005). A protagonista da novela das nove sonhava em morar nos Estados Unidos e abandona seu namorado Tião (Murilo Benício) para viver o sonho de viver em terras americanas. As cenas mais marcantes de Sol são quando ela decide cruzar o fronteira do México ilegalmente.

A Favorita

Deborah Secco também interpretou Maria do Céu em A Favorita (2008), que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver De Novo.

Ela é uma jovem interesseira que se aproxima de Orlandinho (Iran Malfitano) pois estava de olho em sua fortuna. No entanto, ao longo da novela, os dois acabaram se apaixonando de verdade. Ela também se relaciona com Halley (Cauã Reymond) e Cassiano (Tiago Rodrigues) e engravida, gerando um mistério sobre a paternidade de seu filho.

Segundo Sol

Em 2018, Deborah brilhou como Karola, vilã da novela Segundo Sol (2018), uma mulher interesseira que destruiu a família da catadora de mariscos Luzia (Giovana Antonelli).

Ela é ex-namorada de Beto Falcão (Emílio Dantas), que terminou com o músico após ele cair no ostracismo e perder toda a fama que conquistou nos anos anteriores. Quando o cantor é dado como morto, ela se junta ao irmão dele, Remy (Vladimir Brichta), para tentar lucrar com a situação.

Salve-se Quem Puder

Seu último papel em novelas foi em 2020 quando interpretou Alexia/Josimara, uma das protagonistas de Salve-se Quem Puder, folhetim das 19h da Globo.

Junto com Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), Alexia precisa ingressar no Programa de Proteção à Testemunha e mudar de vida após presenciar um crime. As três protagonistas vão morar em Judas do Norte depois que são dadas como mortas.

Bruna Surfistinha é uma das personagens mais marcantes

Além da notória carreira em novelas, Deborah também já esteve em mais de dez produções cinematográficas. O seu papel mais marcante em longas-metragens foi em Bruna Surfistinha, lançado em 2011.

Ela interpretou a protagonista Raquel Pacheco, uma jovem da classe média paulistana que resolve sair da casa dos pais e se tornar garota de programa – é então que ela escolhe outro nome para si mesma, Bruna Surfistinha. O filme gerou bastante repercussão na época, além de ter recebido muitas críticas e elogios. A história é uma adaptação do livro “O Doce Veneno do Escorpião”, que conta as experiências sexuais e afetivas da jovem.

Meu Tio Matou Um Cara

Antes, Deborah já havia estrelado outro filme em um papel de destaque, Meu Tio Matou um Cara (2004). Ela interpretou Soraya uma jovem sedutora que seduz Éder (Lázaro) e convence ele a assumir a culpa pelo assassinato do ex-marido da moça. Duca (Darlan Cunha), sobrinho de Éder, tenta provar a inocência do tio.

