Dedina A Favorita final: qual o final de Helena Ranaldi

Dedina A Favorita final não será nada feliz para a professora. A paixão da personagem por Damiãofoi um dos grandes destaques da trama, mas o romance faz com que ela perca tudo o que conquistou durante sua vida e enlouqueça.

Dedina A Favorita final

A história de Dedina vai do céu ao inferno em A Favorita. Ela começa a trama sendo casada com Elias, a quem incentiva a trilhar carreira na política.

Ao longo da trama, Elias consegue se eleger prefeito e Dedina passa a desfrutar das regalias de ser primeira-dama. Além de se tornar a maior autoridade da cidade, o marido da personagem também tem uma respeitada carreira como dentista, sendo querido por milhares de moradores da pacata cidade de Triunfo.

Apesar da mordomia da vida de madame, Dedina não se dá por satisfeita. Ela quer viver mais aventuras e opta por curtir noitadas fora de casa. É assim que ela começa a se envolver com Damião, capoeirista e melhor amigo de seu marido Elias.

Os dois vivem um tórrido romance até que são descobertos por Greice (Roberta Gualda), namorada de Damião, que acha um brinco de Dedina na cama do rapaz e arma o maior barraco com a primeira-dama na frente de Elias. A professora insiste para o marido que tudo não passa de uma armação da rival, mas ele não acredita.

Elias avança sobre a esposa, chamando-a de vagabunda. O prefeito bate na mulher e a arrasta para fora de casa pelos cabelos, pedindo que ela desapareça de sua vida. A cena é assistida por dezenas de pessoas da cidade de Triunfo, que fazem chacota da família e pelo prefeito ter sido traído pela mulher.

Sem ter onde morar, Dedina passa a viver como mendiga na praça da cidade. A mulher perdeu toda a sua credibilidade com os moradores do município, que começaram a chamá-la de destruidora de lares. Diante da situação, a professora começa a enlouquecer até que é acometida por uma pneumonia grave.

No final de A Favorita, Dedina precisa ser internada devido à doença que toma conta de seus pulmões. Ela pede desculpas para Elias e Damião por tudo o que aconteceu e morre em seguida.

O que acontece com Damião em A Favorita?

Ao contrário de sua amante Dedina, Damião tem um final feliz em A Favorita. Após sua amada ser expulsa de casa, ele decide abrigar a mulher em sua residência por ter ficado com pena dela. No entanto, a essa altura da trama, ele não está mais apaixonado pela professora e decide ficar com Greice, sua namorada.

“Vamos acabar logo com essa história, a gente não tem nada a ver (…) Vai cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da minha”, diz o rapaz. Dedina acaba sendo expulsa mais uma vez, agora por Damião.

Depois do rompimento, o rapaz termina a novela ao lado de Greice. Os dois passam a morar juntos e Damião promete que irá se casar com a namorada. Já Elias acaba sendo substituído na prefeitura por Didu (Fabrício Boliveira), filho de Romildo.

Para parte do público, o final de Dedina em A Favorita foi extremamente machista com a personagem. Ambos os homens envolvidos na história também cometeram erros, mas apenas a professora foi punida – vale lembrar que o próprio Elias já havia traído sua mulher antes.

Enquanto Dedida foi a única responsabilizada pelo caso extraconjugal, seu amante pode seguir a vida em paz ao lado de Greice, que também foi traída por ele durante a novela.