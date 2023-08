Depois de sequestro, Agatha morre em Terra e Paixão?

Agatha (Eliane Giardini) vai correr risco de morte nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A mãe de Caio (Cauã Reymond) será sequestrada a mando de Irene (Glória Pires), que quer se livrar da rival. Sobrará para o primogênito salvar a matriarca das mãos dos bandidos. Ansioso para saber se Agatha morre? O DCI te dá o spoiler dos episódios desta semana.

O que acontece com Agatha em Terra e Paixão?

A mãe de Caio é sequestrada, mas não morrerá. A mulher será salva pelo filho e Hélio (Rafael Vitti), que vão ver Gregório (Felipe Rocha) apontando uma arma para ela e obrigando-a a entrar em um carro.

Agatha é rendida na porta da pousada pelo bandido, que a joga dentro do veículo. Caio, que passa pelo local bem na hora, vê a cena e ordena que o criminoso deixe a mulher em paz. Gregório não dá ouvidos ao rapaz e parte com o carro, fazendo com que o personagem de Cauã Reymond e Hélio comecem a persegui-lo.

Caio consegue alcançar o carro de Gregório, que confessa ter recebido uma encomenda para matar a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos). O primogênito e o engenheiro até conseguem imobilizar os criminosos, mas eles fogem antes da chegada da polícia.

Gregório mente para Nice (Alexandra Richter) e diz que a mãe de Caio está morta. Na verdade, ela é levada pelo filho até a casa de Aline (Barbara Reis) até que finalmente toma coragem para ir com o protagonista na mansão da família La Selva.

Após o sequestro, Caio e Agatha chegam juntos na casa da família, ao lado de Angelina (Inez Viana), e deixam todos confusos. O rapaz diz que a mãe está viva, o que faz com que os La Selva fiquem em choque.

Obviamente Irene irá acusar o enteado de ter contrato uma impostora, mas Antônio não só ficará perplexo como chamará a mulher para uma conversa a sós o que deixará a vilã ainda mais irritada.

Mãe de Caio é vilã na novela?

A novela começará a dar indícios de que Agatha pode ser mais uma vilã nos próximos capítulos. Algumas dicas já foram dadas por meio de Jurecê (Daniel Munduruku), que avisou Caio que um "mal disfarçado de bem" iria surgir na vida dele.

Também será revelado para o público que Agatha é a mãe de Jonatas (Paulo Lessa). A mulher se relacionou brevemente com Gentil (Flávio Bauraqui) no passado e engravidou, mas abandonou o filho com o pai para poder se casar com Antônio apenas por conta do dinheiro do ricaço.

O segredo será contado no capítulo de quinta-feira, 24, mas Jonatas vai rejeitar Agatha, assim como Caio em um primeiro momento. O produtor rural ainda vai alertar o meio-irmão e dizer que ele deve ter cuidado com a matriarca.

Ainda nesta semana, Jurecê terá mais um presságio sobre Agatha. O líder da tribo indígena vai desmaiar ao ver uma sombra sobre a cabeça da mulher, indicando más energias. Além disso, ela não conseguirá entrar na oca o que vai deixar Caio intrigado.

A própria Eliane Giardini revelou ao Gshow que a personagem não é santa que todos acreditavam que ela fosse. "O desafiador nessa personagem é justamente isso: ela tem tintas fortes para os dois lados, não é uma pessoa totalmente boa, não é uma pessoa totalmente má, pelo menos nos capítulos que eu li até agora", disse.

Na próxima semana, a personagem se entenderá com Antônio que até dará uma mesada para a mulher. A personagem começará a mostrar sua face para o público, mas continuará fingindo para Caio e vai agir como se não estivesse interessada no dinheiro do ex-marido.

