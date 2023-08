Saiba qual é a música da Petra de Terra e Paixão

Interpretada pela atriz Debora Ozório, Petra tem uma das histórias mais emocionantes de Terra e Paixão. A personagem foi abusada na infância e buscou refúgio no uso de remédios controlados, mas acabou se viciando. Para ambientar a vida da jovem, a novela de Walcyr Carrasco foi até a discografia Laura Pergolizzi para encontrar a faixa que se encaixaria com a personagem. Confira qual é a música da Petra de Terra e Paixão e aperte o play!

Qual é a música tema de Petra em Terra e Paixão?

O nome da música de Petra na novela Terra e Paixão é "Lost on You", da cantora norte-americana Laura Pergolizzi, mais conhecida por seu nome artístico, LP. A faixa é a mais popular da discografia da estrangeira na plataforma de música Spotify e assume o primeiro lugar das mais ouvidas da cantora, com mais de 700 mil reproduções.

Já no Youtube, o videoclipe oficial da canção tem mais de 500 milhões de visualizações. A música usada para Petra em Terra e Paixão faz parte do álbum Lost on You, de 2017, que também ganhou canções como No Witness, Muddy Waters, When We're High, entre outras.

A produção é usada em diversos momentos da personagem, principalmente os mais complicados da jovem, que tenta se livrar do vício. Na letra, Lost on You reflete sobre o passado, erros e tudo aquilo que foi perdido em um relacionamento. "Tudo que eu sempre quis foi você. Nunca vou para o céu, porque não sei como ir. Vamos fazer um brinde ou dois, por todas as coisas que eu perdi em você", diz parte da letra.

Assista ao videoclipe oficial e confira a canção que é tema de Petra em Terra e Paixão:

Lost On You é mais utilizada em sequências sérias de Petra e ambienta os altos e baixos da jovem. No entanto, quando sua trama ganha uma guinada mais feliz, ela dá espaço para outras faixas. Com o surgimento do romance de Petra com Hélio (Rafa Vitti), engenheiro que chegou na cidade de Nova Primavera como contratado da Cooperativa e ficou fascinado pela jovem, que é casada, mas não tem o carinho do marido, o italiano Luigi (Rainer Cadete), uma outra música ganhou espaço na trama da personagem de Debora Ozório.

No capítulo em que Petra e Hélio se beijam pela primeira vez, a canção usada para o momento foi Fields of Gold, do músico britânico Sting, na voz da cantora brasileira Ráae. Assista:

que beijo mais lindo esse de petra e helio, a trilha ornou com a quimica de milhões #TerraePaixão pic.twitter.com/8csbyfBa6E — eri. (@ANGSTRlNA) August 18, 2023

Onde encontrar a trilha sonora completa de Terra e Paixão

Para conferir a trilha sonora completa da novela Terra e Paixão, você pode acessar a página oficial do folhetim no perfil oficial da TV Globo no Spotify. Por lá, você encontra as playlists públicas das produções do canal. Todas as canções que tocam sempre na trama de Walcyr Carrasco estão lá e quando há novas músicas ganhando espaço na história, elas são adicionadas na lista.

O Spotify tem planos que cobram entre R$ 11,90 e R$ 34,90 ao mês e também opções gratuitas, que contam com propaganda durante a exibição de músicas e podcasts.

Você pode ir direto para a playlist clicando no link abaixo:

