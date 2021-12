Pilar de Nos Tempos do Imperador existiu? Conheça a história

A estreia da nova novela das seis tem despertado a curiosidade do público por conta dos vários personagens reais que foram inseridos no folhetim histórico. Você sabe quem está nos livros de história e quem foi criado para a trama? Vamos te contar se Pilar de Nos Tempos do Imperador existiu de verdade ou não!

Pilar Nos Tempos do Imperador existiu?

Na novela Nos Tempos do Imperador, Pilar é um personagem fictício da trama. Para deixar todo mundo a par da história dos homens e mulheres da novela que foram reais, o site oficial da emissora divulgou na estreia da novela os nomes dos personagens históricos e Maria do Pilar Cavalcante Mendes não estava entre eles.

Interpretada por Gabriela Medvedvoski, Pilar sonha em ser a primeira médica do Brasil no folhetim, como a jovem não existiu, se isto acontecer na trama de Nos Tempos do Imperador vai se tratar de ficção e uma decisão criativa dos autores da novela.

Saiba quem foi a primeira mulher a exercer a medicina no país.

Quais são os personagens reais de Nos Tempos do Imperador?

De acordo com o site oficial do folhetim, nove atores do elenco da novela estão interpretando figuras que realmente existiram na história da América do Sul, entre eles o protagonista Dom Pedro II, papel de Selton Mello. Confira quem de Nos Tempos do Imperador existiu:

Dom Pedro II: na novela a missão de interpretar o último imperador do Brasil ficou nas mãos de Selton Mello, afastado das novelas desde os anos 2000. Dom Pedro nasceu no Rio de Janeiro em 1825 e começou seu reinado aos 15 anos de idade.

Tereza Cristina: esposa de Dom Pedro II, a imperatriz começou sua vida ao lado do monarca por meio de um casamento arranjado que rendeu quatro filhos: Isabel, Leopoldina, Afonso e Pedro Afonso. Em Nos Tempos do Imperador o papel ficou com Letícia Sabatella.

Condessa de Barral: outra pessoa que existiu na história é a personagem de Mariana Ximenes. Casada com o Conde de Barral, Luísa teve um caso com Dom Pedro II por mais de três décadas.

Solano Lopez: comandante das tropas do Paraguai durante a guerra travada contra o Brasil de 1864 a 1870, o famoso ditador é interpretado por Roberto Birindelli na TV Globo. Saiba como e quando o paraguaio morreu.

Princesa Isabel: muito conhecida no Brasil por ter assinado a lei que aboliu a escravatura no país, a Lei Áurea, a princesa ganhou duas intérpretes na novela, Any Maia como Isabel criança e Giulia Gayoso na fase adulta.

Princesa Leopoldina: a princesa ganhou o mesmo nome da mãe de Dom Pedro II, a aristocrata é interpretada por Melissa Nóbrega quando criança e Bruna Griphao como adulta. Na história a princesa renunciou aos seus títulos no Brasil após se casar com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota.

Duque de Caxias: O papel de Jackson Antunes é famoso na história, o militar foi comandante das tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai e outros confrontos que marcaram a trajetória do país.

Conde d’Eu: Gastão de Orléans, o Conde d’Eu, é interpretado por Daniel Torres em Nos Tempos do Imperador. Nascido na França, ele foi o marido da Princesa Isabel e ganhou o título de príncipe consorte do Brasil.

Luís Augusto de Saxe-Coburgo: o ator Gil Coelho interpreta o marido da princesa Leopoldina. Ele era um príncipe alemão e levou a aristocrata para a Europa, país em que ela ganhou o título de Duquesa de Saze.

Assista a chamada de elenco da novela, que mistura personagens fictícios e os reais:

