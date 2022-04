Desfile das campeãs SP no sábado: horário e onde assistir

Na terça-feira, dia 26, foi realizada a apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial, Acesso 1 e Acesso 2 do carnaval em São Paulo. As melhores colocadas vão retornar ao Sambódromo do Anhembi no dia 29 de abril. Confira o horário e onde assistir o desfile das campeãs SP.

Quando será o desfile das campeãs SP

O desfile das campeãs SP vai ser realizado no Sambódromo do Anhembi no dia 29 de abril, sexta-feira, a partir das 22h. Vão retornar para a avenida as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, a campeã e a vice-campeã do grupo de Acesso 1 e a campeã do grupo de Acesso 2. Ainda há ingressos à venda para acompanhar o evento, pelo site www.clubedoingresso.com e nas bilheterias do Anhembi, no portão 1, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 20h.

Mas, para quem não puder comparecer, há outra forma de conseguir assistir a apresentação do carnaval. A TV Cultura irá exibir ao vivo o desfile das campeãs SP. A transmissão será comandada pelos apresentadores Adriana Couto, Cunha Jr. e Cris Guterres. Enquanto as agremiações desfilarem, eles também vão receber convidados e integrantes das escolas de samba para comentar. Já em relação às reportagens, Adriana Cimino, Rafael Cortez e Rodrigo Leitão mostrarão os bastidores do evento, principalmente na concentração e dispersão das agremiações.

Quem ganhou o carnaval de SP 2022

A grande campeã do carnaval de SP em 2022 foi a Mancha Verde, do Grupo Especial. Esse já é o segundo título da escola de samba, que é ligada à Sociedade Esportiva Palmeiras. O enredo da agremiação foi centrado na água, com um desfile inspirado pela canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Também foram celebradas as águas de Iemanjá, a orixá que conduz esse elemento e é a rainha do mar.

A escola da zona oeste irá protagonizar o desfile das campeãs de SP, seguida pelas outras quatro melhores colocadas do Grupo: Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Tom Maior e Unidos de Vila Maria. A Mancha Verde alcançou 269.9 pontos, assim como a 2ª, 3ª e a 4ª colocadas, mas garantiu a vitória pelo critério de desempate. Também retornam ao Anhembi a escola de samba Estrela do Terceiro Milênio e a Independente Tricolor, campeã e vice-campeã do grupo de Acesso 1, respectivamente. Por fim, a primeira colocada do grupo de Acesso 2 foi a tradicional Nenê de Vila Matilde, que irá se unir às demais vencedoras no dia 29.

Com um júri escolhido pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), foram julgados nove quesitos em relação aos desfiles das escolas de samba: harmonia, samba-enredo, bateria, enredo, fantasia, alegoria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente e evolução.

A Vai-Vai, maior campeã do carnaval paulistano, acabou sendo rebaixada, em que perdeu uma pontuação significativa nos quesitos fantasia e mestre-sala e porta-bandeira. Por isso, ela terá que disputar o grupo de Acesso no próximo ano. O Colorado do Brás também passou pelo rebaixamento, enquanto o Acadêmicos do Tatuapé conseguiu escapar desse destino por dois décimos. No grupo de Acesso 1, a escola Leandro de Itaquera terminou a apuração como última colocada, e vai ter que desfilar no grupo de Acesso 2 em 2023.

