Desmascarada, o que acontece com a Rafaela do Rei do Gado?

Rafaela do Rei do Gado chegou na novela mentindo sobre sua identidade. Depois que revelou que não era Marieta Berdinazzi, ela continuou nas graças de Geremias e até topou se casar com Tavinho para agradá-lo e conseguir o dinheiro da herança do tio. No entanto, nos próximos capítulos, os planos da personagem de Gloria Pires não irão sair como o planejado.

Rafaela fica com quem em O Rei do Gado?

Quem acompanha o Vale a Pena Ver de Novo viu que Rafaela e Tavinho (Guilherme Fontes) estão conversando sobre casamento. Em breve, a dupla irá selar a união no cartório e virar marido e mulher. Porém, o relacionamento não será um conto de fadas.

Primeiro, porque Rafaela nem gosta do rapaz e só se casará com ele por conta da promessa de Geremias (Raul Cortez) de dar parte de sua herança para eles caso subam ao altar. No entanto, pouco depois ela descobrirá que está grávida.

No começo, ela mentirá e dirá que o bebê é do marido. Porém, será revelado mais para frente que Marcos é o verdadeiro pai da criança, fruto do tempo em que os dois tiveram um romance.

Depois do término com a golpista, o personagem de Fábio Assunção não vai querer mais contato com ela e isso não será necessário, já que ela perderá a criança no futuro. Mais para frente na novela, Rafaela do Rei do Gado sofrerá um acidente de cavalo e acabará perdendo o bebê.

E como ficará Tavinho e Rafaela? O relacionamento da dupla é fadado ao fracasso desde o começo. Rafaela nunca gostou do filho de Olégario e só se casou como veterinário por interesse. Os dois acabam se separando e no final da novela cada um segue para um lado diferente na vida.

Rafaela de O Rei do Gado tenta matar Geremias?

Um mistério tomará conta da novela O Rei do Gado nos próximos capítulos. Geremias levará um tiro e ninguém saberá quem é o responsável pela tentativa de assassinato do fazendeiro. Rafaela acusará Luana pelo crime, mas acabará sendo desmascarada e Geremias confrontará a falsa sobrinha.

O fazendeiro vai mostrar que sabe que foi ela quem tentou matá-lo e a jovem não terá como fugir, pois o delegado terá encontrado as digitais da moça na caixa em que estavam as balas da arma que o atingiu.

A tentativa de assassinato planejada por Rafaela será devido a ela tentar enviar Luana para a cadeia, já que a moça é a verdadeira Marieta Berdinazzi e colocaria as mãos na cobiçada herança de Geremias. Porém, ao ser desmascarada pelo crime, Rafaela é expulsa pouco depois da casa do ricaço. "O que eu te fiz para merecer isso?", reclama ele.

Quem fica com a herança de Geremias Berdinazzi?

Como Rafaela é desmascarada pelo tiro contra Geremias e ainda é comprovado que ela não tem o sangue dos Berdinazzi, ela não fica com a herança do fazendeiro. O herdeiro de Geremias é Giuseppe, papel de Emílio Orciollo Netto, um sobrinho-neto que Geremias descobre ao viajar para a Itália para descobrir a verdadeira origem de Rafaela.

No entanto, a farsante não sai da novela com uma mão na frente e outra atrás. Ela é expulsa da casa do personagem de Raul Cortez, mas acaba ganhando uma fazenda e algumas cabeças de gado dele. Apesar de presentear a jovem antes de sua partida, ele diz que nunca mais quer saber dela.

Por isso, mesmo quando mais tarde Rafaela telefona nos capítulos finais do folhetim, Judite é quem a atenda, dando um fim ao contato entre ela e Geremias para sempre.