Giuseppe Berdinazzi é filho de quem em O Rei do Gado

Giuseppe Berdinazzi é filho de quem em O Rei do Gado

Personagem de Emilio Orciollo Netto, Giuseppe Berdinazzi só aparece na reta final do folhetim, quando tem sua origem descoberta por Geremias (Raul Cortez) em viagem na Itália. O rapaz é reconhecido como herdeiro do fazendeiro, o que levanta a questão: Giuseppe Berdinazzi é filho de quem?

+Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi em O Rei do Gado?

Giuseppe Berdinazzi se torna herdeiro da família

A trama de O Rei do Gado voltará ao passado diversas vezes, enquanto o embate entre os Berdinazzi x Mezenga nunca será esquecido. Nessa história ainda surgirá Giuseppe Berdinazzi, filho de Bruno Berdinazzi, que também tinha um pai chamado Bruno Berdinazzi. Calma, como são muitos nomes iguais, vamos explicar.

Bruno Berdinazzi, personagem de Marcello Anthony, era filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) e Marieta (Eva Wilma). Ele foi para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial e acabou morrendo. Antes de falecer, ele conheceu Gema (Sônia Tozzi) e se apaixonou. Deste romance, nasceu um menino, que ganhou o mesmo nome do pai e foi batizado de Bruno Berdinazzi.

Este segundo Bruno Berdinazzi nunca deu às caras em O Rei do Gado, mas é citado na novela quando Gema envia uma carta no Brasil para avisar que espera por seu grande amor, sem saber que ele está morto. O filho de Gema então cresceu e também teve um filho, este rapaz é Giuseppe Berdinazzi, papel de Emilio Orciollo Netto. Ele ganhou o nome do bisavô.

Em conclusão, tanto o pai quanto o avô de Giuseppe se chamam Bruno Berdinazzi. Ele é sobrinho-neto de Geremias (Raul Cortez), irmão mais novo de Bruno, e por isso acaba se tornando herdeiro do ricaço no final da novela O Rei do Gado.

Geremias descobre a existência de Giuseppe depois que parte para a Itália para descobrir a verdade sobre as origens de Rafaela, que alega ser neta de seu irmão Bruno. Por lá, ele conhece Giuseppe e traz o rapaz para o Brasil. Após a comprovação que Giuseppe compartilha seu sangue e que Rafaela não é uma legítima Berdinazzi, Geremias nomeia o rapaz seu herdeiro.

Árvore Genealógica - Quem é filho de quem em O Rei do Gado

Bruno Berdinazzi (Marcelo Anthony) : filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma)

: filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma) Bruno Berdinazzi (sem ator na novela): filho de Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony) e Gema (Sônia Tozzi)

filho de Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony) e Gema (Sônia Tozzi) Giuseppe Berdinazzi (Emilio Orciollo Netto): filho de Bruno Berdinazzi (sem ator na novela)

filho de Bruno Berdinazzi (sem ator na novela) Bruno Mezenga (Antonio Fagundes): filho de Giovanna Berdinazzi (Letícia Spiller) com Enrico Mezenga (Leonardo Brício)

filho de Giovanna Berdinazzi (Letícia Spiller) com Enrico Mezenga (Leonardo Brício) Luana (Patrícia Pilar): filha de Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas), irmão de Geremias

filha de Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas), irmão de Geremias Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas): filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma)

filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma) Geremias Berdinazzi (Caco Ciocler/Raul Cortez): filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma)

filho de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma) Giovanna Berdinazi (Letícia Spiller): filha de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma)

filha de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) com Marieta (Eva Wilma) Enrico Mezenga (Leonardo Brício): filho de Antônio Mezenga (Antonio Fagundes) e Nena Mezenga (Vera Fischer)

filho de Antônio Mezenga (Antonio Fagundes) e Nena Mezenga (Vera Fischer) Marcos Mezenga (Fábio Assunção): filho de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Leia (Silvia Pfeifer)

filho de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Leia (Silvia Pfeifer) Lia Mezenga (Lavínia Vlasak): filha de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Leia (Silvia Pfeifer)

filha de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Leia (Silvia Pfeifer) Rafaela (Gloria Pires): os nomes dos pais da personagem não são citados, ela é filha do segundo herdeiro de Gema, fruto de seu namoro após o relacionamento com Bruno

Por onde anda o ator Emilio Orciollo Netto?

Atualmente, o ator Emílio Orciollo Netto está com 48 anos de idade, é casado com a empresária Mariana Barreto Orciollo

desde 2014 e tem um filho de 5 anos de idade chamado Lorenzo. O ator continua trabalhando e nos últimos anos pôde ser visto na Record, nas telonas do cinema e também na Netflix.

A novela mais recente do ator foi Gênesis, em que ele interpretou o famoso personagem bíblico Ló na quinta fase da produção. O folhetim foi ao ar durante o ano de 2021. Antes disso, Emílio trabalhou na novela Topíssima (2019), em que viveu o vilão Taylor Smith, e também esteve em Apocalipse (2017 - 2018), com o papel de Uri Gudman, todas da Record TV.

Durante este período, ele também apareceu nos filmes Jovens Polcas (2019) e Real: O Plano por Trás da História (2017) e a série O Mecanismo (2018 - 2019), da Netflix.

A última novela de Emílio na TV Globo, canal que o consagrou, foi Sol Nascente (2016 - 2017), de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer. Ele interpretou o personagem Damasceno, um detetive enviado ao Brasil pelo italiano Don Manfredo para descobrir o paradeiro de Geppina, mas que acabou ficando na polícia e ajudando a solucionar diversos outros casos.

Além deste trabalho, na Rede Globo ele também apareceu em Dois Irmãos (2017), Amor à Vida (2013 - 2014), Louco por Elas (2013), Gabriela (2012), Araguaia (2010 - 2011), Casos e Acasos (2008), Desejo Proibido (2007 - 2008), Alma Gêmea (2005), Um Só Coração (2004), Kubanacan (2004), Esperança (2002) e Anjo Mau (1997).

O Rei do Gado, em que viveu Giuseppe Berdinazzi, foi sua primeira novela na emissora. Até então, ele só havia participado da série Confissões de Adolescente (1995).

Leia também

Jacira do Rei do Gado: por onde anda a atriz Ana Beatriz Nogueira