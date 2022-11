Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi em O Rei do Gado?

Na novela O Rei do Gado, há a dúvida sobre quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi. A moça é uma sobrinha perdida de Geremias (Raul Cortez), por quem o ricaço procura durante a novela. Rafaela (Glória Pires) surge no caminho do fazendeiro dizendo ser a filha de Giácomo (Manoel Boucinhas), mas a pilantra guarda um segredo.

Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi na novela?

A verdadeira Marieta Berdinazzi é Luana (Patrícia Pillar). A loira sofreu um acidente no qual perdeu a memória e não se lembra de que faz parte da família italiana. Órfã, ela foi parar em um convento, onde foi batizada pelo nome de Luana.

Mas antes da mocinha ser descoberta como a Marieta que Geremias tanto procura, uma impostora surgirá no caminho do rei do café. Rafaela aparece na vida do ricaço e diz ser a sobrinha que ele está em busca - tudo é um plano de Fausto (Jairo Mattos), que está de olho na herança do ricaço.

A vilã faz documentos falsos para garantir ao "tio" de que ela é Marieta. "É uma felicidade sem fim saber que essa menina é a minha sobrinha! Filha do meu irmão Giácomo. Ela não pode imaginar o remorso que eu carregava comigo. A última vez que nós dois nos encontramos, a gente rolou no meio de um cafezal no Paraná”, diz o milionário.

Rafaela passa a conviver com Geremias e ganha a confiança dele, para que ela se torne a única herdeira de sua fortuna. Manipuladora, ela conta uma série de mentiras para conseguir o afeto do ricaço e começa a viver na fazenda.

No entanto, ao longo da trama, Luana recupera a memória e se lembra de que é uma Berdinazzi. A essa altura, ela já estará envolvida com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e decidirá ir embora da fazenda, já que suas famílias são rivais.

Já Rafaela será desmascarada na reta final do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. A impostora confessará para Geremias que não é a sobrinha perdida, mas é neta de Bruno (Marcello Anthony). O ricaço vai decidir investigar por contra própria e descobrirá que ela realmente é neta de Gema, com que o soldado se envolveu na Itália, mas não tem nenhum parentesco com o filho de Giuseppe (Tarcísio Meira).

Quem é o filho de Bruno Berdinazzi?

Luana/Marieta não será a única parente que aparecerá na vida de Geremias. Mais adiante na novela, o milionário será procurado por Giuseppe (Emílio Orciollo Neto), neto de Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony), e seu sobrinho-neto.

Isso porque na primeira fase da trama, Bruno foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Ele se envolveu com uma mulher italiana chamada Gema, que engravidou dele. No entanto, o primogênito morre como herói durante uma batalha.

O filho de Bruno não aparece na trama, apenas seu neto. Na segunda fase da novela, Giuseppe procura por seu tio-avô e revela ser parte da família.

Inclusive, será ele que ficará com a herança do rei do café. Já Luana se casará com Bruno (Antônio Fagundes), com quem terá um filho batizado como Felipe Berdinazzi Mezenga. A paz entre as famílias finalmente será selada.

Quando passa o Rei do Gado na Globo?

O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília, na Globo. O folhetim começa mais tarde enquanto os jogos da Copa do Mundo do Qatar estiverem sendo exibidos da emissora.

Sucesso nos anos 2000, o folhetim retorna para uma terceira reprise como uma tentativa de alavancar os índices do horário vespertino, que estavam abaixo do esperado com A Favorita (2008) no Vale a Pena Ver de Novo.

Vale lembrar que todos os episódios da trama está disponíveis para os assinantes do Globoplay. Basta procurar por 'O Rei do Gado' no campo de busca.