Dia de Sul-Americana: qual jogo vai passar no SBT hoje? (23/05)

É dia de futebol na tela do SBT. Nesta terça-feira, 23 de maio, o torcedor vai acompanhar um jogo da quarta rodada da Copa Sul-Americana com transmissão para todos os estados do país. Os brasileiros entram em campo nas competições internacionais em busca da tão sonhada classificação. Saiba como assistir e que horas começa a partida.

Qual é o jogo que o SBT vai transmitir hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do São Paulo na Copa Sul-Americana de futebol nesta terça-feira. O duelo tem início às 21h30, horário de Brasília, no Estadio Misael Delgado, na Venezuela.

O confronto é válido pela quarta rodada do grupo D na primeira fase. O time vai enfrentar o Puerto Cabello. Além dos dois elencos, também estão no grupo as equipes de Tigre e Tolima.

A transmissão é 100% gratuita e vai passar em todos os estados do Brasil no SBT. Téo José narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

O torcedor também pode assistir a partida entre Puerto Cabello e São Paulo na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em “Ao vivo”, escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em “ao vivo” e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

Puerto Cabello x São Paulo: o Tricolor é o líder do grupo D com sete pontos, somados em duas vitórias e um empate. Já o Puerto Cabello está em último lugar sem pontos marcados. Se ganhar nesta terça, o São Paulo encaminha a classificação.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na emissora hoje, confira a programação completa.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Chiquititas

14:15 Marisol

15:20 Fofocalizando

17:20 Sortilégio

18:15 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:45 A Infância de Romeu e Julieta

21:30 Futebol

23:15 Programa do Ratinho

00:15 The Noite com Danilo Gentili

01:00 Operação Mesquita

