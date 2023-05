Jogos da Libertadores da semana: horários de 23 a 25 de maio de 2023

A quarta rodada de jogos da Libertadores 2023 começa na terça-feira, 23 de maio, e segue até a quinta-feira, 25 de maio. Sete times brasileiros estão na disputa pelas dezesseis vagas disponíveis. Confira cada um dos desafios entre os brasileiros e veja todas as informações.

Atlético Mineiro x Athletico PR, terça-feira, 23 | Jogos da Libertadores da semana

Para abrir as disputas da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, nada melhor que um clássico entre equipes do mesmo país. O Atlético Mineiro recebe o Athletico Paranaense na terça-feira, 23 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte.

No grupo G, o Furacão é o líder com sete pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Já o Galo ocupa a terceira posição com três pontos, uma vitória e duas derrotas.

O Athletico busca a vitória nesta terça-feira para se manter na liderança do grupo e, consequentemente, encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Atlético MG x Athletico PR

Terça-feira, 23 de maio

Estádio do Mineirão

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Paramount+

Palmeiras x Cerro Porteño quarta-feira, 24 | Jogos da Libertadores da semana

Segundo colocado no grupo C, o Palmeiras visita o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da competição na quarta-feira, 24 de maio, às 19h, horário de Brasília.

O Verdão acumula seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, enquanto o Cerro tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória e duas derrotas na fase de grupos. Se ganhar, o alviverde assume a liderança e desbanca o Bolívar, empatado com seis pontos.

Cerro Porteño x Palmeiras

Quarta-feira, 24 de maio

Estádio La Olla

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Corinthians x Argentinos Juniors, quarta, 24 | Jogos da Libertadores da semana

Após a derrota para o Independiente del Valle em casa na última rodada, o Corinthians volta a jogar a Libertadores na quarta-feira contra o Argentinos Juniors. Pelo grupo E, o Timão ocupa a terceira posição com três pontos, conquistados em uma vitória e duas derrotas.

O alvinegro precisa dos três pontos nesta quarta se quiser brigar pela classificação. Caso contrário, pode ficar sem a vaga nas oitavas de final. O Argentinos Juniors é o líder do grupo com sete pontos.

Argentinos Juniors x Corinthians

Quarta-feira, 24 de maio

Estádio Diego Armando Maradona

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, ESPN, GloboPlay e Star+

Flamengo x Ñublense, quinta-feira, 25 de maio| Jogos da Libertadores da semana

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo busca a segunda vitória na competição. Vice-líder do grupo A com quatro pontos, o Rubro-Negro viaja até o Chile para enfrentar o Ñublense, às 21h30.

O time carioca tem uma vitória, um empate e uma derrota. Sob o comando de Sampaoli o elenco conseguiu melhorar o seu desempenho, mas terá que prestar atenção ao adversário.

O Ñublense é o último colocado no grupo A com três pontos. Também estão no grupo o Aucas e o Racing.

Ñublense x Flamengo

Quarta-feira, 24 de maio

Estádio Municipal de Concepción

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo e Paramount+

Fluminense disputa contra o The Strongest

Único brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertador, o Fluminense entra em campo na quinta-feira para enfrentar o The Strongest, na altitude da Bolívia. Pelo grupo D, o Tricolor é o líder com nove pontos, somados em três vitórias até aqui.

Já o time boliviano está em segundo lugar com três pontos. A diferença do líder para o segundo é de seis pontos, ou seja, o Fluminense pode encaminhar a classificação se ganhar o jogo.

The Strongest x Fluminense

Quinta-feira, 25 de maio

Estádio Hernando Siles

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Internacional entra em campo na quinta-feira

Segundo colocado no grupo B, o Internacional visita o Metropolitanos em Caracas, na Venezuela, na quinta-feira, às 21h, horário de Brasília.

O Inter soma cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Já o Metropolitanos está em último lugar sem nenhum ponto, ou seja, o Colorado é o favorito na competição. No último domingo, o clube gaúcho perdeu o Grenal para o Grêmio, seu maior rival.

Metropolitanos x Internacional

Quinta-feira, 25 de maio

Estádio Olímpico de La UCV

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Paramount+

Outros jogos da quarta rodada

Além dos compromissos entre os times brasileiros, outros embates também serão disputados na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Confira os jogos da rodada e o horário.

Terça-feira, 23 de maio:

Monagas x Colo-Colo

Estádio Monumental de Maturín, às 19h (Horário de Brasília)

Aucas x Racing

Estádio Chillogallo, às 21h (Horário de Brasília)

Independiente Medellín x Nacional do Uruguai

Estádio Atanasio Girardot, às 21h (Horário de Brasília)

Bolívar x Barcelona

Estádio Hernando Siles, às 21h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 24 de maio:

Liverpool x Independiente del Valle

Estádio Centenário, às 19h (Horário de Brasília)

Patronato x Olimpia

Estádio Bartolomé Grella, às 19h (Horário de Brasília)

Deportivo Pereira x Boca Juniors

Estádio Ramírez Villegas, às 21h (Horário de Brasília)

Melgar x Atlético Nacional

Estádio Monumental de la Unsa, às 23h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 25 de maio:

Sporting Cristal x River Plate

Estádio Nacional de Lima, às 21h (Horário de Brasília)

