Como está o Renato Aragão e por que ele não foi no Criança Esperança?

Para uma geração de telespectadores, o Criança Esperança sempre contou com Renato Aragão, 88 anos, que esteve à frente do evento por mais de 20 anos. No entanto, o humorista viu sua participação reduzida a zero na edição de 2023, realizada na noite se segunda-feira, 7. Mas por que Didi não foi convidado?

Por que Renato Aragão não foi convidado do Criança Esperança?

Até 2019, o "Didi" ainda fazia participações no evento idealizado por ele, lá em 1986, com objetivo de ajudar a população do Nordeste que sofria com a seca. À época, Criança Esperança fazia parte de Os Trapalhões, que era um sucesso de audiência. O evento aliado da Unesco, como conhecemos hoje, só aconteceu em 2004.

Com o passar dos anos, o evento se transformou em um espetáculo e a participação de Renato Aragão passou a ser reduzida. Em 2019, por exemplo, ele recebeu uma simples homenagem. Mas esse ano ele sequer foi lembrado no evento, e não há uma explicação, já que o humorista mantinha uma boa relação com a emissora carioca.

Marcos Mion, apresentador da edição, exibiu em seu programa no sábado a cena em que Renato Aragão escala o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1991. Na oportunidade, Mion reforçou a importância do humorista para o Criança Esperança.

"A gente tem que agradecer esse cara aqui [Renato Aragão] muito, por toda a história dele no Criança Esperança e tudo que ele representa. Criança Esperança, pra mim, é Renato Aragão. É Xuxa, também. São esses ícones da nossa vida", declarou.

No entanto, durante a exibição desse ano a relevância de Didi não foi mencionada em nenhum momento. Nas redes sociais, o público reclamou.

Renato Aragão, ex-embaixador do Criança Esperança, até esperava ser convidado da TV Globo, mas o convite não chegou. Segundo o jornalista Gabriel Perline do IG, o eterno Trapalhão chegou a pintar os cabelos na expectativa de estar na atração que criou há quase 40 anos anos.

Alguns convidados fazem parte da geração de Didi, a exemplo de Xuxa, o que teria aumentado a esperança de ser convidado, ainda segundo apurou o colunista. O esquecimento também teria entristecido o humorista, mas um dia depois da edição, ele foi até suas redes sociais e deixou uma mensagem otimista para os fãs.

