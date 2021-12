Dolores ficará grávida em Nos Tempos do Imperador

Em fuga com seu grande amor Nélio, Dolores vai descobrir que está grávida em Nos Tempos do Imperador! As cenas serão exibidas ainda no mês de dezembro e o casal estará bem longe das garras de Tonico (Alexandre Nero), marido da jovem.

Dolores grávida em Nos Tempos do Imperador

Depois de escaparem de Zayl, que tenta impedir a fuga do casal, Nélio e Dolores passam a morar em uma fazenda no interior. Porém, Dolores passará mal e precisará de atendimento médico. Nélio acaba chamando uma rezadeira para consultar a amada. Depois de considerar tudo, informa ao casal que Dolores está grávida em Nos Tempos do Imperador, de acordo com a coluna de Patrícia Kogut no O Globo.

A mulher deixará a dupla a sós, que estará radiante de felicidade com a notícia da gravidez de Dolores em Nos Tempos do Imperador. Essas cenas estão previstas para ir ao ar na semana do dia 20 a 25 de dezembro, ainda não se sabe o dia exato, pois a TV Globo não liberou os novos resumos de capítulos até o momento.

Porém, apesar da felicidade do casal, há uma possibilidade sombria no ar. Até agora, não foi revelado se o bebê será mesmo de Nélio. Quem acompanha a novela, deve lembrar que no capítulo exibido no dia 22 de novembro, Dolores foi abrigada a se deitar com Tonico, que disse que queria um filho. Desde então, a mulher tem mantido relações apenas com o amado Nélio, mas quem sabe? Vamos aguardar os próximos capítulos.

Fuga de Nélio e Dolores

A partir dos capítulos que vão ao ar no dia 15 de dezembro, a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski) vai convencer Nélio que eles só serão felizes de verdade se escaparem das garras de Tonico. Assim, o casal bolará um plano para sair do Rio de Janeiro durante a viagem do deputado para a Bahia.

Zayla seguirá Dolores e tentará impedi-la, mas vai falhar, assim a dupla conseguirá chegar na fazenda do interior em vão se instalar antes da notícia que Dolores está grávida vir a tona em Nos Tempos do Imperador.

