O personagem de Alexandre Nero passará por maus bocados nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador. Ele será largado pelo aliado Solano Lopez e correrá um sério risco de morte. Tonico Rocha morre? Confira o que vai acontecer na novela das 6 da TV Globo.

Tonico Rocha morre em Nos Tempos do Imperador?

Apesar das falcatruas ao longo da trama, ainda não chegou a hora do vilão Tonico Rocha morrer. O político será salvo por Samuel (Michel Gomes). Tudo acontecerá após o plano de sequestrar Dom Pedro II der errado. O deputado contará com a ajuda de Nino (Rafaelle Casuccio) para encontrar Solano antes de Caxias e o imperador, mas será rendido por paraguaios.

Depois disso, Solano dirá para o personagem que ele não precisa da ajuda dele e o abandonará em um incêndio, Tonico Rocha correrá o risco de morrer, mas acabará salvo por alguém improvável, seu rival Samuel. Neste momento, o marido de Dolores (Daphne Bozaski) perceberá uma marca no braço do rapaz e vai deduzir que ele é Jorge. Assim, apesar de ser salvo pelo personagem de Michel Gomes, Tonico prometerá para seu capanga, Nino, que pretende se vingar do engenheiro.

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo sobre Nos Tempos do Imperador, essas cenas serão exibidas na próxima semana. O momento em que Tonico e Nino serão encurralados pelos paraguaios será na quinta-feira, dia 9 de dezembro, já a situação em que Tonico Rocha quase morre será no dia seguinte, sexta-feira, 10 de dezembro.

Final de Tonico na novela das 6

O desfecho do personagem de Nero ainda não foi revelado, mas há quem teorize que o final do vilão terá outro incêndio em seu caminho. Em outubro, quando as gravações da novela foram finalizadas, o ator publicou um pequeno vídeo nas redes sociais e escreveu “e fim”.

Os comentários da publicação ficaram cheios de fãs da novela, alguns questionaram se Tonico Rocha morrerá queimado no final da produção e receberá a consequência por todos os seus crimes ao longo do folhetim.

