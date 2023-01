Domingo Maior faz homenagem ao rei e exibe Pelé Eterno, o documentário

Após o Fantástico, a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o documentário "Pelé Eterno", que morreu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022. A transmissão deste 1 de janeiro de 2023 começa às 23h45 (horário de Brasília).

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Pelé Eterno apresenta a trajetória de Edson Arantes do Nascimento. Único jogador a vencer três Copas do Mundo e que se tornou uma estrela mundial nos anos 60. Pelé Eterno (2004) mostra a trajetória do jogador desde a infância até a aposentadoria, com raras imagens de arquivo e muitos depoimentos de amigos, jornalistas e ex-jogadores.

Internado desde o final de novembro, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu no hospital Albert Einstein, em 29 de dezembro. O ex-jogador de futebol lutava contra um câncer no cólon.

Filmes da semana na Globo

Segunda na Sessão da Tarde - A Extraordinária Jornada De Fakir

Terça-feira, Sessão da Tarde - Agente 86

Quarta, Sessão da Tarde - A Nova Cinderela

Quinta Sessão Da Tarde - Os Smurfs 2

Sexta, Sessão da Tarde - Divórcio

