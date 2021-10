Domingo Maior hoje (31/10) vai passar Um Dia Para Viver

No Domingo Maior hoje, dia 31 de outubro de 2021, a Rede Globo vai exibir o filme “Um Dia Para Viver”, a partir da 23h25 do horário de Brasília. O elenco conta com os atores Ethan Hawke, Rutger Hauer, Nathalie Boltt, Liam Cunningham. O longa é dirigido por Brian Smrz e vai ao ar logo após o Fantástico.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme Um Dia Para Viver. Um assassino ganha uma segunda chance quando seu empregador o traz de volta à vida temporariamente, logo após ter sido morto no trabalho. Ele ganha então 24 horas para realizar sua missão e se redimir.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h25.

MAS INFORMAÇÕES DO FILME DA GLOBO

Título Original 24 Hours to Live

Elenco Ethan Hawke, Rutger Hauer, Nathalie Boltt, Liam CunninghamDubladores Travis Conrad: Rodrigo Araújo/ Lin: Bisset: Fátima Noya: Jim Morrow: Vanderlan Mendes/ Frank: Carlos Silveira/ Keith Zera: Ettore Zuim.

Direção Brian Smrz1

Gênero Ação

Veja o vídeo do trailer do domingo maior hoje:

Programação Rede Globo – Domingo, 31/10/2021

04:35 Corujão I – Entrando Numa Fria Maior Ainda

06:25 Santa Missa

07:25 Globo Comunidade

07:55 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:30 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Máquinas Mortais

14:35 Zig Zag Arena

15:50 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Um Dia Para Viver

01:00 Cinemaço – Linha De Ação

02:50 Corujao I – Escola De Espiões

