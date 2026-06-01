Domingo Maior hoje apresenta o filme Creed: Nascido Para Lutar

Gosta de filme de Rocky Balboa? O Domingo Maior hoje, 31 de maio, vai apresentar o filme Creed: Nascido Para Lutar, com o ator Sylvester Stallone, a partir das 00h40 (de Brasília). Adonis Johnson decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Após muito insistir, ele convence Rocky a ser seu treinador e, enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida.

Creed no Domingo Maior hoje

Em Rocky Balboa (2006) , o boxeador veterano de Sylvester Stallone foi ridiculamente chamado de volta à ativa para uma última luta, enfrentando Mason “The Line” Dixon, interpretado por Antonio Tarver. Depois de tamanha loucura, certamente não haveria mais vida para esse saco de pancadas em série, certo? Surpreendentemente, há – e o resultado já rendeu a Stallone seu primeiro Globo de Ouro, na categoria de melhor ator coadjuvante.

O diretor e co-roteirista Ryan Coogler se reúne com Michael B. Jordan, astro de Fruitvale Station , para dar uma guinada na série, que sabiamente relegará Balboa a um segundo plano enquanto o novato Adonis Johnson assume o protagonismo. Johnson (Jordan) é o filho privilegiado do campeão de boxe Apollo Creed, o pai que ele nunca conheceu, mas cuja viúva o salvou de um reformatório juvenil. Determinado a fazer seu próprio nome no esporte que nocauteou seu pai, Adonis encontra Rocky, o rival que se tornou seu companheiro de ringue, e exige que ele o treine. Inicialmente, Rocky recusa, mas Adonis não aceita um não como resposta.

O que se segue pode parecer familiar, mas Coogler consegue, de alguma forma, revitalizar a série, com a ajuda de uma atuação impactante de Jordan e do apoio surpreendentemente complexo de Tessa Thompson, que fez um trabalho tão brilhante em Dear White People . A diretora de fotografia Maryse Alberti (cujos créditos incluem The Wrestler ) conduz as cenas de luta com agilidade, capturando uma delas em um único take que parece um nocaute, enquanto o “Pretty” Ricky Conlan de Tony Bellew (de “Liverpool, Inglaterra”) se sai muito bem como um oponente genuinamente perigoso. Quanto a Stallone, ele percorre esses degraus da Filadélfia novamente com a dignidade orgulhosa de um urso solitário e ferido – uma bela atuação digna de algumas lágrimas.

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