Domingo Maior hoje exibe ‘Han Solo: Uma História Star Wars’

No Domingo Maior hoje, dia 15 de maio de 2022, a Rede Globo vai exibir o filme “Han Solo: Uma História Star Wars”, a partir da 23h40 do horário de Brasília. O longa de 2018 vai ao ar logo após o Fantástico.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme Han Solo: Uma História Star Wars. O jovem Han Solo encontra aventura quando une forças com uma gangue de contrabandistas galácticos e um Wookie de 190 anos chamado Chewbacca. Em dívida com o gangster Dryden Vos, a tripulação elabora um plano ousado de viajar para o planeta mineiro Kessel para roubar um lote de coaxium valioso. Precisando de uma nave rápida, Solo conhece Lando Calrissian, o dono da nave perfeita para a perigosa missão – a Millennium Falcon.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h40.

MAS INFORMAÇÕES DO FILME DA GLOBO

Han Solo: Uma História Star Wars

Título Original: Solo: A Star Wars Story

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Ron Howard

Elenco: Donald Glover; Emilia Clarke; Erin Kellyman; Joonas Suotamo; Paul

Bettany; Thandie Newton; Woody Harrelson

Classe: Ação

Veja o vídeo do trailer do domingo maior hoje:

Programação Rede Globo

23:40 Domingo Maior – Han Solo: Uma História Star Wars

01:55 Cinemaço – V De Vingança

Segunda-feira, 16/05/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Meu Malvado Favorito

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

17:35 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Tela Quente – La Brea – A Terra Perdida

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Eu Sou A Fúria

02:40 Corujão II – O Escaravelho Do Diabo

