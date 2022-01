O filme do Domingo Maior hoje conta com Tom Cruise no elenco - Foto: divulgação

Domingo Maior hoje vai passar o filme No Limite do Amanhã (30/1)

No Domingo Maior hoje, dia 30 de janeiro de 2022, a Rede Globo vai exibir o filme “No Limite do Amanhã”, a partir da 00h25 do horário de Brasília. O elenco conta com os atores Tom Cruise, Brendan Gleeson, Bill Paxton e Tony Way. O longa vai ao ar logo após o BBB 22.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme “No Limite do Amanhã”. Quando a Terra é tomada por alienígenas, Bill Cage, relações públicas das forças armadas dos Estados Unidos, é obrigado a ir para a linha de frente no dia do confronto final. Inexplicavelmente, ele acaba preso no tempo, condenado a reviver esta data repetidamente. A cada morte e renascimento, Cage avança e, antecipando os acontecimentos, tem a chance de mudar o curso da batalha com o apoio da guerreira Rita Vrataski.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após o BBB 22. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 00h25.

Título Original Edge Of Tomorrow

Elenco Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Tony Way

Dubladores Cage:Ricardo Schnetzer/ Rita:Fernanda Baronne/ Farell:Marco Antônio Costa/ Skinner:Philippe Maia/ Griff:Duda Espinoza/ Ford:Marcos Souza/ Nance:Gabriella Bicalho/ Kimmel:Carlos Comério/ Brigham:Mauro Ramos/ Carter:Alexandre Moreno

Direção Doug Liman

Nacionalidade Australiana, americana

Gênero Ficção científica

Confira o trailer de No Limite do Amanhã

Cinemaço – Matrix

Após o Domingo Maior, a Rede Globo dá início ao “Cinemaço” com o filme “O 13º Guerreiro”.

Em 922, Ahmed Ibn Fahdlan, um poeta e cortesão árabe, cometeu o erro de se apaixonar por uma mulher lindíssima, que pertencia a outro homem. Seu ciumento marido reclamou com o califa, que então nomeou Ahmed embaixador na terra de Tossuk Vlad, uma região longínqua ao Norte.

Na prática, Ahmed foi expulso de seu lar e de tudo o que conhecia. Por vários meses, Ahmed atravessou de camelo as terras dos bárbaros e acompanhado de Melchisidek, um velho amigo de seu pai, andou pela terra dos oguzes, dos azeris e dos búlgaros até as terras dos tártaros, onde é atacado por um grupo que termina desistindo do saque, após ver barcos com vikings. Ibn Fahdlan fica intimidado pelos costumes dos vikings: a sexualidade abrutalhada, o descuido com a limpeza, os sacrifícios humanos a sangue frio.

Até que Ahmed toma conhecimento de uma verdade aterrorizante: foi escolhido para combater os wendol, um terror que mata vikings e os devora, pois uma vidente decidiu que treze guerreiros deveriam lutar contra estes terríveis inimigos, mas o décimo terceiro não poderia ser um homem do norte. Assim, Ibn Fadlan se vê lutando ao lado dos vikings em um embate que dificilmente será vencido por eles.

