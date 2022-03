Dona Xepa Record Arthur: relembre papel do brother do BBB 22

Dona Xepa Record Arthur: relembre papel do brother do BBB 22

Muito antes de se tornar um participante no BBB 22 e atuar em produções da Rede Globo, Arthur Aguiar começava sua fama nas telinhas da emissora de Edir Macedo. Além de ser um dos protagonistas de Rebelde, Arthur também esteve em Dona Xepa na Record. Você lembra qual foi o personagem do ator? Ele interpretou Edison.

Quem foi Arthur Aguiar em Dona Xepa da Record?

Em Dona Xepa da Record, Arthur interpretou Edison, um estudante de arquitetura que é filho da protagonista da trama, Xepa, personagem de Ângela Leal. Irmão de Rosália (Thaís Fersoza), ele era uma rapaz estudioso e dedicado. Para compor a caracterização de seu personagem em Dona Xepa da Record, Arthur mudou o visual do cabelo, deixou uma barbicha crescer e passou a usar óculos.

Na trama, o rapaz vivia dividido entre dois mundos totalmente diferentes, a Vila do Antigo Bonde em que morava e a vida dos estudantes ricos em que conheceu na faculdade particular que cursava.

Edison tinha vergonha da ignorância da mãe, mas era carinhoso com ela e sonhava em mudar de vida e construir uma carreira para poder cuidar dela, entre suas frustrações, estava a relação da irmã Rosália com Dona Xepa, ele não aprovava a forma que a advogada a tratava.

No começo da novela, o relacionamento de Edison com sua namorada Yasmin (Pérola Faria), uma estudante de moda, estava as mil maravilhas, mas uma reviravolta na vida da dupla abala as estruturas do romance. O casal se conhecia desde a infância e eram muito felizes e apaixonados.

A relação dos dois em casa com suas famílias era bem diferente uma da outra, Edison era mimado pela mãe, que acreditava no potencial do filho e o incentivado a conquistar um bom futuro. Já a namorada do personagem de Arthur na novela Dona Xepa era explorada pela mãe, que não trabalhava e pedia constantemente dinheiro para a filha.

Sobre o que era a novela

Baseada na peça de teatro de mesmo nome criada por Pedro Bloch, Dona Xepa contava a história de Carlota Losano Coelho, apelidada de Xepa, por distribuir as sobras de sua barraca na feira para pessoas necessitadas.

A feirante era uma mulher de origem humilde que fazia tudo pelos filhos, tinha pouca instrução, falava errado e por isso acabava os envergonhando. Depois que foi abandonada pelo marido, Carlota passou a cuidar de Rosália e Edison sozinha.

Dona Xepa da Record com Arthur Aguiar foi ao ar em 2013, ganhou direção de direção de Ivan Zettel e teve texto adaptado por Gustavo Reiz.

Outras novelas de Arthur Aguiar

Antes de ser Edison em Dona Xepa na Record, Arthur Aguiar havia feito uma pequena participação na novela Cama de Gato (2009) na TV Globo, e estrelado Rebelde (2011 – 2012) na emissora de Edir Macedo.

Na versão brasileira da novela mexicana, Arthur interpretou Diego Maldonado, o papel lhe rendeu fama e depois de trabalhar em Dona Xepa, migrou para a Globo, em que atuou na série Em Família (2014).

Depois disso, o ator esteve nas novelas Malhação Sonhos (2014 – 2015), Êta Mundo Bom (2016), em que interpretou Osório e por último em O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) com o personagem Diego Vasconcelos. Os projetos mais recentes de Arthur foram a série Segunda Chamada (2019) e o filme De Perto Ela Não é Normal (2020).

Arthur está entre os favoritos ao prêmio do BBB 22

Arthur Aguiar aparece em segundo lugar na parcial da enquete UOL sobre quem deve vencer o programa atualmente, quarta-feira (9). O ator já está entre as colocações mais altas da lista há algumas semanas e alcançou o primeiro lugar mais de uma vez.

Em segundo por enquanto, famoso soma 39,22% dos quase 3 mil votos computados até agora. Em primeiro está Pedro Scooby com 47,46% dos votos. Para fechar o Top 3, Lina aparece com 5,84% dos votos. Esta enquete é lançada toda semana, assim que um novo participante é eliminado, assim a votação começa do zero com os participantes que restam no jogo. Recentemente, Jade Picon deixou o confinamento em um paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane.

Leia também

Rejeição BBB 22: ranking com as eliminações da temporada

Arthur e Linn já contracenaram: saiba em que série