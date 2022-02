Arthur e Linn novela: brothers do BBB 22 já contracenaram?

Arthur Aguiar e Linn da Quebrada são participantes do Big Brother Brasil, mas a dupla já se conhecia antes de ser selecionada para o programa. Ambos trabalharam em uma produção da Globo alguns anos atrás. Arthur e Linn estiveram em novela juntos? Parceria aconteceu em 2019.

Arthur e Linn já fizeram novelas juntos?

Arthur Aguiar e Linn da Quebrada atuaram juntos em uma série de TV chamada Segunda Chamada. A produção ganhou duas temporadas, uma em 2019 e outra em 2021. As cenas da dupla lado a lado aconteceram no primeiro ano da série.

Arthur interpretou Evandro e apareceu em apenas um episódio, o sexto. Já Linn esteve presente em todos os episódios da primeira temporada, que totalizaram 11. Sua personagem se chamava Natasha Pereira dos Santos.

Tanto Evandro quanto Natasha faziam parte do ensino para jovens e adultos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. A trama da série mostra a realidade do ensino noturno na instituição e da batalha de professores que buscam ajudar os alunos não apenas no aprendizado, mas também socialmente.

Como foi a experiência

Linn já compartilhou no confinamento como foi trabalhar com Arthur. A cantora disse para Tiago Abravanel que trabalhou com o ator em seu primeiro dia de filmagem em Segunda Chamada e que a experiência não foi boa.

“Foi muito ruim, já falei com ele isso, ele não estava disponível. Foi cena de beijo. No segundo dia, foi com a Thalita [Carauta] e foi onde houve conexão, ela estava ali. Pensei: ‘nossa, então é isso que é fazer cena’. Eu estava com medo de não ser boa”, contou.

“Era uma cena muito importante e não rolou. Ele falou: ‘deixa que eu faço’. E ele sabia o que fazer, mas eu não sabia o que fazer assim, precisava do jogo, da disponibilidade. Mas depois a cena rolou”, completou.

Arthur e Linn no BBB 22

A dupla entrou junta no Big Brother Brasil, pois ambos pegaram covid-19 antes da estreia do programa. Lina, Arthur e Jade Picon prolongaram o pré-confinamento no hotel reservado pela produção e só puderam migrar para a casa do reality show alguns dias depois da estreia, quando já estavam livres da doença.

A edição estreou no dia 17 de janeiro, no dia 20 o trio pôde finalmente pisar na casa mais vigiada do Brasil. No mesmo dia, foi realizada uma disputa em busca de imunidade, em duplas, entre os integrantes do camarote. Arthur foi o vencedor ao lado de Douglas Silva.

Carreira de Arthur Aguiar

Antes de se tornar ator, Arthur tinha uma carreira no esporte. O famoso era nadador e participou de muitas competições até os 19 anos de idade, quando foi vice-campeão brasileiro nos 200 metros borboleta.

Na mesma época, Arthur já havia começado a investir na carreira artística. Em 2009, alguns meses após completar 20 anos, o carioca conseguiu fazer uma pequena participação na novela Cama de Gato, da Globo.

No ano seguinte, ele atuou em Bicicleta e Melancia e então em 2011 ficou famoso ao interpretar Diego Maldonado na versão brasileira da novela Rebelde, produção da Record.

Desde então, o ator tem trabalhado em filmes, novelas e séries, como a que Arthur atuou ao lado de Linn. Entre os trabalhos estão: Dona Xepa (2013), Não se Apega, Não (2015), Êta Mundo Bom (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), Malhação (2019), De Perto Ela Não É Normal (2020), entre outros.

Além disso, o famoso também se dedica a carreira de cantor.

Carreira de Linn da Quebrada

Linn da Quebrada havia atuado pouco antes de contracenar com Arthur em Segunda Chamada, a famosa nunca esteve em uma novela ou série e havia feito participações especiais em dois filmes até então: Corpo Elétrico e Sequestro Relâmpago.

A carreira de Linn começou na música, em 2016 ela lançou seu primeiro álbum, intitulado Pajubá. Sua canção de estreia foi Enviadescer. A famosa já fez parceria com outros artistas, como Gloria Groove, Davi Sabbag e Liniker.

Depois que atuou em Segunda Chamada em 2019, Linn ganhou mais oportunidades como atriz e esteve em Estão me Observando (2020), Manhãs de Setembro (2021) e Vale Night (2022).

