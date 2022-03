Ranking de rejeição do BBB 22 é dominado pelos integrantes do quarto Lollipop - Foto: Reprodução/Globo

Jade Picon se tornou a sétima eliminada com 86,02% de rejeição do BBB 22

Rejeição BBB 22: ranking com as eliminações da temporada

Jade Picon se tornou a sétima eliminada da edição, a quantidade de votos da influenciadora digital ultrapassou os 80% e assim a sister entrou no Top 3 de rejeição do BBB 22. No topo da lista está Larissa, a mais rejeitada até agora, e na lanterna do ranking aparece Rodrigo.

Laís saiu do BBB 22 no 9º paredão – 91,25%

Laís é a participante do BBB 22 com maior rejeição da temporada. A médica enfrentou um paredão contra Douglas, que recebeu 4,48 % dos votos, e Eliezer, que ficou na posição mais confortável com 4,27% dos votos.

Vinícius foi o oitavo eliminado – 55,87%

Vinícius saiu do programa em seu primeiro paredão, o brother foi eliminado ao competir contra Gustavo e Pedro Scooby na oitava berlinda da temporada. O bacharel em direito recebeu 55,87% dos votos para sair e está entre as menores rejeições da temporada, os adversários de berlinda do jovem somaram 39,51% (Gustavo) e 4,62% (Pedro Scooby).

Vinícius foi parar no paredão por causa de um contragolpe de Gustavo, depois o brother revelou que se confundiu na hora de indicar alguém e que gostaria de ter mandado Eliezer no lugar de Vinícius, mas já era tarde demais. Vyni foi ao paredão e acabou eliminado.

Jade Picon saiu do BBB 22 no 7º paredão – 86,02%

Jade Picon era considerada uma das participantes mais fortes pelos competidores, mas essa não foi a realidade quando a sister brigou para permanecer no programa em seu primeiro paredão da edição. Em uma batalha contra Arthur Aguiar, seu adversário direto na casa, e Jessilane, a sister foi eliminada com 86,02%. Jessilane foi a segunda mais votada e somou 13,3%, Arthur teve apenas 1,77% dos votos.

A influenciadora digital foi parar na berlinda por suas próprias ações, ela atendeu ao segundo Big Fone da temporada, em que quem atendesse já estava direto no paredão e precisava puxar mais alguém para compor a berlinda, Jade indicou Arthur. Na prova bate e volta da semana, quem se salvou foi Gustavo.

Larissa teve 88,59% rejeição do BBB 22

Larissa chegou depois na casa, pois foi selecionada para a dinâmica da casa de vidro, e por enquanto recebeu a maior rejeição do BBB 22. A sister somou 88,59% no sexto paredão da edição, contra Arthur Aguiar, que recebeu 5,90% dos votos e Linn da Quebrada, que teve apenas 5,51%.

“Estou muito feliz, por ter chegado até aqui. Eu tentei dar tudo de mim, então é isso”, comentou a sister na eliminação. A berlinda contabilizou mais de 90 milhões de votos.

Bárbara teve 86,02% dos votos

Bárbara deixou o BBB 22 ao receber 86,02% dos mais de 105 milhões de votos computados no quarto paredão da edição. A loira competiu contra Arthur Aguiar e Natália, que somaram 4,95% e 9,03%, respectivamente.

A sulista foi parar na berlinda por causa de um contragolpe de Arthur, que havia sido indicado por Jade Picon. O brother queria escolher Laís, mas a sister já havia sido puxada por Natália, por isso o ator resolveu levar a modelo ao paredão.

Jade Picon teve 86,02% de rejeição no BBB 22

Eliminada no sétimo paredão da edição, contra seu rival declarado Arthur Aguiar e Jessilane, Jade Picon deixou o programa com 86,02% dos votos. Jessilane recebeu com 13,3% e Arthur apenas 1,77% dos votos para sair.

O apresentador Tadeu Schimdt informou que este foi o segundo maior paredão da história do Big Brother Brasil, a quantidade de votos chegou a 698.199.078 milhões e ficou atrás apenas da berlinda Prior x Manu x Mari no BBB 20, que somou 1,53 bilhão. Este sétimo paredão do BBB 22 ultrapassou os números da disputa entre Juliette, Sarah e Rodolffo na temporada passada, que contabilizou mais de 654 milhões de votos.

Brunna Gonçalves recebeu 76,18% dos votos

Brunna foi ao paredão contra Gustavo e Paulo André e perdeu a briga por permanência. A dançarina assume por enquanto a quarta colocação na lista de rejeição do BBB 22, pois recebeu 76,18% no quinto paredão da edição.

Gustavo foi o segundo mais votado desta berlinda, somando 22,24%, enquanto Paulo André teve apenas 1,58% dos votos para sair.

Naiara Azevedo recebeu 57,77% dos votos

Primeira eliminada do camarote, a cantora sertaneja saiu do reality show no terceiro paredão da edição, contra Douglas Silva e Arthur Aguiar. Ela está atualmente na quinta posição no ranking de rejeição do BBB 22 com 57,77%.

Nesta berlinda, Douglas recebeu 38,96% e Arthur apenas 3,27%. Lucas foi o campeão da prova bate e volta daquela semana e conseguiu escapar da disputa.

Luciano saiu do BBB 22 com 49,31%

O primeiro eliminado do BBB 22 está no final da lista de rejeição da temporada, o dançarino recebeu 49,31% dos votos em uma berlinda contra Naiara Azevedo e Natália, que somaram 15,8% e 49,31%, respectivamente. Este paredão foi um dos menos votados da edição, pouco mais de 30 milhões contabilizados.

Rodrigo teve 48,45% de rejeição no BBB 22

Segundo eliminado da temporada, Rodrigo tem o menor índice no ranking de rejeição do BBB 22 até o momento, o brother somou 48,45% em uma berlinda contra Jessilane e Natália. Segunda mais votada na berlinda, a designer de unhas ficou com 26,1% dos votos enquanto a professora de biologia, a terceira colocada do paredão, somou 25,45%.

É bom lembrar que apenas sete paredões foram realizados até agora e que ainda restam 13 participantes na casa, ou seja, muitas berlindas pela frente. Por isso, é provável que as posições no ranking de rejeição do BBB 22 ainda mudem.

